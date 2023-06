A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia (HEMOPA – PA), no estado do Pará, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da área da saúde.

Vagas e salários HEMOPA – PA

Ao todo, a HEMOPA oferece 11 vagas para contratação imediata.

Desse total, quatro são para cargos de nível médio ou técnico e sete para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Técnico de Enfermagem – 1 vaga;

Técnico em Patologia Clínica – 3 vagas.

Nível superior completo

Médico – 6 vagas;

Enfermeiro – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela HEMOPA variam entre R$ 1.215,50 a R$ 2.053,54, dependendo do cargo, para jornadas entre 30 e 40 horas semanais. .

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da HEMOPA é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo, além de registro no órgão de classe, dependendo da função.



Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter no mínimo 18 anos de idade;

Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

Não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício da função pública;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Possuir diploma ou certificado de conclusão de curso compatível com a função que concorre, conforme exigência no Anexo III;

Apresentar registro do conselho de classe correspondente à função a que concorre, quando necessário para o exercício das suas atribuições funcionais, bem como comprovação de regularidade no respectivo conselho;

Não possuir acúmulo de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários; de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas conforme disposto no art. 162 da Lei nº 5.810, de 1994 c/c o art. 37, XVI, alíneas a, b e c, da Constituição Federal.

O candidato aprovado e convocado não poderá assumir a função e será eliminado deste PSS, se houver sido contratado e distratado da função de servidor temporário da Administração Pública Estadual num período inferior a seis meses da data da convocação, conforme Lei Complementar nº 77, de 2011; devendo apresentar a Declaração de inexistência de vínculo temporário com a Administração Pública nos últimos06 (seis) meses – Anexo VI; com exceção dos candidatos que foram contratados à nível emergêncial no período crítico da pandemia da Covid-19, conforme trata na LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 16 DE MAIO DE 2022.

Inscrições HEMOPA – PA

Os interessados em participar do processo seletivo da HEMOPA têm até o dia 16 de junho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Fundação Hemopa.

Atribuições de cargo HEMOPA – PA

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Médico

Realizar a identificação do candidato a doação de sangue;

Realizar pré – triagem e triagem clínica de doador;

Verificar a pressão arterial, peso, altura, pulso, e punção digital para verificação de hemoglobina do doador.

Enfermeiro

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem;

Participar da elaboração, análise e avaliação dos programas e projetos de saúde, planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos hemoterápicos e de Enfermagem na Sala de Transfusão;

Solicitar material de consumo e permanente.

Técnico de Enfermagem

Atender a clientela de acordo com médicos da Instituição;

Coletar amostra de sangue para exames laboratoriais.

Técnico em Patologia Clínica

Realizar exames laboratoriais; realizar provas de compatibilidade sangüínea pré -transfusional;

Realizar coleta de sangue em doadores e/ou pacientes;

Proceder ao fracionamento de sangue em componentes;

Realizar exames imunohematológicos concernentes às atividades da Instituição.

Etapa processo seletivo HEMOPA – PA

O processo seletivo para a HEMOPA contará com a seguinte etapa:

Análise curricular de caráter classificatório.

O processo seletivo para a HEMOPA terá duração de um ano, contado a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado mais uma vez, por igual período de tempo.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.