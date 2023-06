A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), no Paraná, abriu na segunda-feira, dia 5 de junho, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Programa de Avaliação Continuada (PAC) 2021-2023.

De acordo com o cronograma, as solicitações serão recebidas até o dia 25 de junho 2023. Podem solicitar o benefício estudantes que são membros de família de baixa renda e que estejam cursando integralmente o Ensino Médio em instituição pública de ensino.

Como solicitar a isenção?

Conforme indicado no edital de isenção, os pedidos devem ser feitos de forma virtual. Portanto, para solicitar o benefício, o estudante deverá acessar o site da Unicentro e clicar em “Fazer solicitação”. Em “Solicitação”, o candidato deverá indicar a etapa do PAC e inserir o texto “Requer a isenção da taxa de inscrição ao PAC”.

Em seguida, o candidato deverá realizar o preenchimento do requerimento de isenção e anexar os documentos solicitados para a comprovação dos critérios.

De acordo com o edital de isenção, a Unicentro divulgará a relação dos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição até o dia 21 de julho de 2023. O candidato beneficiado deverá fazer a inscrição pela internet, até o dia 2 de agosto.

Período de inscrição do PAC

A Unicentro já divulgou o cronograma com as principais datas do PAC 2023. De acordo com a universidade, as inscrições para as três etapas serão recebidas no período de 3 de julho a 2 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet.

Desse modo, os interessados deverão acessar o site da Unicentro e realizar o preenchimento online do requerimento de inscrição. Em seguida, os candidatos não isentos deverão imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição até o dia 7 de agosto.

Provas





A aplicação das provas das três etapas está marcada para o dia 17 de setembro de 2023. As avaliações serão compostas por questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

A Unicentro já divulgou que, para as questões de Língua Portuguesa e Literatura, haverá a exigência da leitura de um conjunto de obras literárias. Veja a seguir a relação de livros para cada etapa do PAC 2023!

PAC I: Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos; Sonetos de Camões, de Luís Vaz de Camões; Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo.

PAC II: Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos; Contos Novos, de Mário de Andrade; Os Bruzundangas, de Lima Barreto;

PAC III: Melhores Poemas, de Cecília Meireles; A Falência, de Júlia Lopes de Almeida; Suíte Tóquio, de Giovana Madalosso; Niketche: uma história de poligamia, de Paulina Chiziane; Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto; Seminário dos Ratos, de Lygia Fagundes Telles; Histórias que os Jornais Não Contam, de Moacyr Scliar; Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna.

Haverá locais de prova nas cidades para as quais haverá oferta de vagas. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar o ensalamento entre o dia 1° e 17 de setembro, no site da Unicentro.

A universidade ainda não divulgou o número de vagas ofertadas para os aprovados no PAC III. Os interessados deverão aguardar a publicação dos editais com as demais informações sobre essa edição do processo seletivo.

Principais datas do PAC 2023

Pedidos de isenção: de 5 a 25 de junho;

Período de inscrição: de 3 de julho a 2 de agosto;

Prazo para pedidos de solicitação para atendimento especial: de 3 de julho a 2 de agosto;

Pagamento da taxa de inscrição: até 7 de agosto;

Divulgação do ensalamento: 1 de setembro;

Provas: 17 de setembro;

Resultado: 24 de novembro;

Boletim de desempenho: a parti de 24 de novembro.

Acesse o edital de isenção na íntegra para mais informações.

