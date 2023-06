A partir desta terça-feira (06), algumas pessoas receberão o pagamento do 13º salário do INSS antecipado. Os indivíduos que se aposentaram através do Instituto Nacional do Seguro Social e que recebem uma quantia superior ao valor mínimo estipulado (R$ 1.320) terão os seus pagamentos correspondentes ao mês de maio e à primeira parcela do abono.

Esses montantes serão destinados aos segurados que possuem o cartão com o dígito final 4 e 9. Os pagamentos referentes à primeira parcela do 13º salário do INSS para aposentados e pensionistas tiveram início na última quinta-feira (01). Nessa ocasião, foram beneficiados aqueles que possuem o cartão com os dígitos finais 1 e 6 (último dígito antes do traço) e que recebem um valor superior ao salário mínimo.

Quem tem o direito a receber 13° salário do INSS antecipado?

A gratificação adicional é direcionada a todos os beneficiários que recebem algum tipo de auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por exemplo:

Auxílio por incapacidade temporária (previamente conhecido como auxílio-doença);

Aposentadoria;

Auxílio-acidente;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

No entanto, alguns cidadãos brasileiros não receberão. São eles:

Beneficiários do BPC/Loas;

Que recebem o RMV (Renda Mensal Vitalícia).

Calendário do 13º INSS

O primeiro pagamento será distribuído simultaneamente com o benefício correspondente a maio. A agenda de remuneração destinada aos aposentados e pensionistas iniciou-se em 25 de maio e continuará até 7 de junho para os beneficiários que recebem um valor igual ou inferior a um salário mínimo (R$ 1.320).

No caso dos segurados que recebem acima do valor mínimo estabelecido, a primeira parte do décimo terceiro será creditada entre os dias 1º e 7 de junho. Assim, será conforme o cronograma do INSS para o ano de 2023.

Segunda parcela do 13º salário do INSS antecipado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará o depósito da segunda parte do décimo terceiro salário simultaneamente ao benefício correspondente ao mês de junho. Dessa forma, seguirá o cronograma que tem início em 26 de junho para os beneficiários que recebem um salário mínimo.



Uma semana depois, a partir de 03 de julho, terão início os pagamentos da segunda parte do bônus anual. No entano, dessa vez, para aqueles que possuem benefícios superiores a R$ 1.320. Abaixo estão listadas as datas:

Até um salário

1 – 26/06;

2 – 27/06;

3 – 28/06;

4 – 29/06;

5 – 30/06;

6 – 03/07;

7 – 04/07;

8 – 05/07;

9 – 06/07;

0 – 07/07.

Acima de um salário

1 – 03/07;

2 – 04/07;

3 – 05/07;

4 – 06/07;

5 – 07/07;

6 – 03/07;

7 – 04/07;

8 – 05/07;

9 – 06/07;

0 – 07/07.

Consulta do valor no Meu INSS

É viável verificar o montante do décimo terceiro salário concedido pelo INSS nos registros de maio e junho. Ele pode ser acessado pelos aposentados e pensionistas por meio do aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS).

Outra alternativa para consultar o valor do bônus é através do portal Meu INSS, sendo necessário possuir uma conta Gov.BR para acessar os serviços. Após efetuar o login, o beneficiário terá a possibilidade de visualizar o registro de pagamentos contendo informações detalhadas sobre o valor a ser recebido.

Além disso, é viável realizar a consulta por telefone, através da central de atendimento do INSS, utilizando o número 135. Ao fornecer o CPF e confirmar os dados, será possível obter o valor desejado. O atendimento telefônico está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.