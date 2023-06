A Faculdade Cásper Líbero é uma instituição de ensino superior privada na área de comunicação com sede na cidade de São Paulo.

A instituição oferece uma grande quantidade de oportunidades de cursos para os estudantes, especialmente na área da comunicação e, dessa forma, não é de se surpreender que muitos vestibulandos queiram estudar nesta faculdade.

As inscrições para o Vestibular 2023/2 da instituição estão abertas. Se você pretende participar do processo seletivo da Cásper Líbero, é fundamental que você entenda como a prova funciona.

Assim, para te ajudar a alcançar um bom resultado no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre os assuntos cobrados na prova do Vestibular 2023/2 da Cásper Líbero. Vamos conferir!

Vestibular Cásper Líbero 2023/2: modalidades de ingresso

O Vestibular 2023/2 da Cásper Líbero não prevê somente uma única modalidade de seleção de seus futuros. Os candidatos poderão escolher, no momento da inscrição, uma modalidade dentre as oferecidas para participar do processo seletivo. Veja quais são as opções:

Prova Vestibular organizado pela Cásper Líbero;

Notas obtidas na prova do ENEM: serão aceitas pontuações obtidas a partir de 2019;

Portadores de diploma de ensino superior em áreas afins ou diversas à da Comunicação;

Nota obtida pelos candidatos classificados nos Vestibulares da Cásper 2023/1, 2022 ou 2021;

Média global obtida pelos candidatos no ensino médio.

Porém, os interessados no curso de Jornalismo, um dos maiores destaques da instituição, só poderão optar pela modalidade “Exame Vestibular organizado pela Faculdade Cásper Líbero”.

Veja, a seguir, como a prova do vestibular irá funcionar e quais serão os assuntos abordados.

Vestibular Cásper Líbero 2023/2: exame vestibular

A modalidade “exame vestibular” prevê a aplicação de uma prova presencial no dia 1 de agosto de 2023, das 17h às 20h, na sede da Cásper Líbero em São Paulo.

A prova será composta por 30 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre conteúdos variados estudados ao longo do ensino médio e por uma redação.



Na redação, o candidato deverá redigir um texto dissertativo em prosa usando a norma culta da língua portuguesa.

Prova Vestibular Cásper Líbero 2023/2: organização das questões

A prova do Vestibular Cásper Líbero 2023/2 será composta por 15 questões de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa e 15 questões de História Geral, História do Brasil e atualidades.

Veja quais serão os assuntos cobrados por cada disciplina:

Português

Os tópicos cobrados nas questões de português serão os seguintes:

Interpretação de texto;

Morfologia;

Sintaxe

Semântica;

Orações e períodos;

Tempos e modos verbais;

Concordância verbal e nominal;

Regência verbal e nominal;

Pontuação;

Ortografia;

Linguagem literária.

História geral

Nas questões de história geral serão abordados os principais temas da história contemporânea, ou seja, a partir da Revolução Francesa (1789).

Espera-se que o candidato tenha a capacidade de entender e correlacionar os acontecimentos históricos mais significativos a partir do final do século XVIII.

História do Brasil

As questões de história do Brasil irão abordar os eventos sociais, culturais, políticos e econômicos que aconteceram no país a partir do processo de independência.

O candidato deverá ser capaz de identificar e correlacionar os eventos mais significativos do Brasil a partir do início do século XIX.

Atualidades

Para responder as questões de atualidades, os candidatos irão analisar e compreender os acontecimentos relevantes do mundo contemporâneo nas seguintes áreas: economia, política, geografia, relações internacionais, cultura e esportes.

A banca examinadora espera que os candidatos sejam capazes de entender temas relevantes da atualidade e refletir sobre os mesmos a partir dos textos das questões.

Vestibular Cásper Líbero 2023/2: inscrições estão abertas

As inscrições para o Vestibular da Cásper Líbero e, no caso da modalidade “Exame Vestibular”, poderão ser efetuadas até o dia 26 de julho de 2023 de forma online por meio de preenchimento do formulário eletrônico disponível no site da Cásper Líbero.

Segundo o edital do vestibular, todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição para participar. Os candidatos que optarem pela modalidade “exame vestibular” deverão pagar uma taxa de R$ 90,00.

Vestibular Cásper Líbero 2023/2: vagas disponíveis

Confira a oferta de vagas do Vestibular Cásper Líbero 2023/2:

Jornalismo: 12 vagas;

Publicidade e propaganda: 130 vagas;

Relações públicas: 110 vagas;

Rádio, TV e Internet: 60 vagas.