O concurso INSS é um dos mais concorridos do país. Além de oferecer estabilidade e bons salários, a instituição também é responsável pela administração do principal sistema de previdência social brasileiro.

Por isso, ter bom preparo para as provas é fundamental para quem quer ingressar nessa carreira. Sendo assim, neste texto, apresentamos dicas cruciais para se preparar para o concurso INSS e aumentar suas chances de aprovação.

Então, se você pretende prestar o concurso, não deixe de ler até o final para conferir as dicas e conquistar uma das vagas disponíveis. Boa leitura!

Concurso INSS, saiba mais

Os cargos disponíveis no concurso INSS são essenciais para o funcionamento da autarquia, que é a responsável pela gestão da previdência social no país. Assim, técnicos e analistas de seguro social são profissionais de alta capacidade. Além disso, desempenham atividades importantes, como atendimento aos segurados, elaboração e análise de processos e concessão de benefícios previdenciários.

Por isso, a expectativa é que, no concurso previsto para o ano que vem, sejam disponibilizadas 7.655 vagas com salários iniciais que ultrapassam os R$7 mil.

Ou seja, o salário previsto é atraente e representa uma oportunidade para quem busca estabilidade financeira e segurança no emprego. Além disso, os servidores do INSS contam com uma série de benefícios e garantias trabalhistas.

Sendo assim, confira a seguir algumas dicas importantes, para assegurar uma das vagas disponíveis.

1. Conheça a banca organizadora

O INSS é uma das instituições mais importantes do país e, por conta disso, atrai muitos candidatos em busca de uma carreira estável e com bons salários. Porém, é importante lembrar que, para se preparar para o concurso INSS, é necessário conhecer a banca organizadora responsável pelo processo seletivo.

Pois, a banca é a responsável por elaborar e aplicar as provas do concurso, além de definir as regras e critérios para a seleção dos candidatos. Por isso, conhecer sua forma de atuação é fundamental para direcionar sua preparação.



Para o próximo concurso INSS, já foi definida a banca organizadora: será a Cebraspe, conhecida por seus concursos de alta complexidade e exigência. Por isso, é importante que os candidatos tenham uma preparação mais profunda. Além do mais, tenham familiaridade com o estilo de questões propostas por essa banca.

2. Aposte em um cronograma de estudos

Se você está se preparando para o concurso do INSS, é importante estabelecer um cronograma de estudos para otimizar seu tempo e seus resultados. Então, o primeiro passo é definir suas metas de estudo e organizá-las por ordem de prioridade. Assim, considerando os tópicos mais importantes e o tempo que você tem disponível para estudar.

Em seguida, é importante estabelecer uma rotina de estudo, definindo um horário fixo para se dedicar aos estudos todos os dias. Afinal, é fundamental manter o foco e a disciplina ao seguir o cronograma para garantir que você esteja se preparando adequadamente para o concurso.

3. Faça simulados para o concurso INSS

Fazer simulados é uma excelente forma de se preparar para o concurso INSS. Afinal, eles ajudam a familiarizar-se com o estilo de questões que serão apresentadas na prova e a identificar pontos fracos que precisam ser melhorados.

Além disso, ao fazer simulados, é possível criar um cronograma de estudos mais eficiente. Com isso, há a possibilidade de identificar quanto tempo leva para responder cada tipo de questão. Assim como, compreender quais matérias precisam de mais atenção.

É importante lembrar que simulados não devem ser a única forma de estudo, mas sim um complemento aos livros e apostilas. Por isso, utilize-os a seu favor e tenha mais chances de sair bem no concurso do INSS.

4. Resolva questões de edições anteriores

Por fim, para os candidatos que desejam se preparar para o concurso INSS, resolver questões de edições anteriores pode ser uma ótima estratégia. Isso porque as provas anteriores podem ajudar na identificação dos temas mais abordados, na adaptação ao modelo de questões e no treinamento da velocidade e precisão na solução das questões.

Assim, ao resolver questões de edições anteriores, é importante que sejam feitas marcações dos erros e conhecimentos que precisam ser revisados. Essa técnica de estudo permite que o candidato tenha uma noção das áreas em que precisa melhorar o seu desempenho e, assim, pode direcionar os estudos de forma mais eficiente.

Além disso, é importante que o candidato faça um planejamento de estudos, dedicando um tempo específico para resolução de questões e revisão de conceitos. Isso ajuda na manutenção do ritmo de estudo e na otimização do processo de preparação.

Então, coloque essas dicas em prática, comece desde já sua preparação e conquiste a tão sonhada vaga no concurso INSS!