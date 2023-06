A comunicação é uma habilidade fundamental e inerente à experiência humana. Desde os primórdios da civilização, o ser humano busca formas de se comunicar e interagir com seus semelhantes.

Nesse sentido, a comunicação é o processo pelo qual os indivíduos trocam informações, ideias, sentimentos e conhecimentos entre si. Trata-se de uma forma de expressão que envolve não apenas o uso das palavras, mas também a linguagem corporal, gestos, expressões faciais e até mesmo o silêncio.

Portando, durante a comunicação, há uma troca constante de significados, que nos permite compartilhar nossas experiências, desejos e pensamentos com o mundo ao nosso redor.

O propósito da comunicação vai muito além de meramente transmitir informações. Ela é uma ferramenta poderosa para estabelecer conexões emocionais, criar relacionamentos saudáveis e construir uma sociedade mais colaborativa. Através da comunicação, podemos expressar nossas necessidades, compreender as perspectivas dos outros e colaborar para o bem comum.

Elementos da comunicação

O ponto de partida da comunicação é o emissor, a pessoa ou entidade que envia a mensagem. É responsabilidade do emissor formular e transmitir a mensagem de maneira clara e objetiva, considerando seu propósito e o público-alvo. Um emissor eficaz sabe adaptar sua linguagem e estilo de acordo com a situação e os interlocutores envolvidos.

O receptor é aquele que recebe a mensagem e interpreta seu significado. Ele desempenha um papel crucial na comunicação, pois é responsável por decodificar a mensagem e compreender o seu conteúdo.

A mensagem é o conteúdo central da comunicação. Pode assumir diferentes formas, como palavras faladas ou escritas, gestos, expressões faciais e até mesmo imagens. Uma mensagem clara, concisa e bem estruturada facilita a compreensão e minimiza a possibilidade de ruídos e interpretações equivocadas.



O canal é o meio de transmissão da mensagem. Pode ser um encontro presencial, uma ligação telefônica, um e-mail ou uma publicação em rede social, por exemplo. A escolha do canal adequado depende do contexto, do propósito da comunicação e da disponibilidade dos recursos.

O feedback é a resposta do receptor ao emissor, indicando se a mensagem foi compreendida e recebida como pretendido. Ele pode assumir diferentes formas, como uma pergunta, um gesto de concordância ou discordância, uma manifestação de emoção. O feedback é fundamental para estabelecer uma comunicação bidirecional e ajustar a mensagem, se necessário.

O contexto engloba o ambiente físico, social e cultural em que a comunicação ocorre. Compreender o contexto é fundamental para adaptar a mensagem e escolher as estratégias mais apropriadas. O conhecimento do contexto também ajuda a estabelecer uma conexão mais significativa com o interlocutor, demonstrando respeito e consideração por sua realidade.

O que é cobrado no vestibular?

A abordagem do tema pode variar de acordo com o enfoque e a proposta específica de cada exame. Portanto, o estudante deve se preparar para compreender os conceitos dos elementos da comunicação, além de desenvolver habilidades de análise, interpretação e argumentação para responder às questões propostas de forma coerente e fundamentada.

Através de questões objetivas, os vestibulares podem, por exemplo, apresentar situações em que seja necessário identificar corretamente qual elemento da comunicação está sendo exemplificado. Os candidatos poderão ser desafiados a analisar diferentes mensagens, contextos e canais de comunicação para selecionar a alternativa correta que corresponda ao elemento em questão.

Em algumas questões, pode ser apresentado um trecho de texto, uma tirinha ou um diálogo, com o intuito de analisar como os elementos da comunicação estão sendo utilizados. Os candidatos deverão interpretar a mensagem transmitida, identificar o papel do emissor e do receptor, avaliar o canal utilizado e inferir o contexto de comunicação.

Outra possibilidade é a apresentação de uma imagem ou ilustração que retrate uma situação comunicativa para que o candidato faça uma análise da imagem, identificando os elementos da comunicação presentes.

