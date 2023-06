A Acafe, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais. é uma entidade criada pelas instituições de nível superior buscando que a promoção do intercâmbio científico, técnico e administrativo entre as várias entidades.

O sistema funciona a partir de uma instituição de sociedade civil sem fins lucrativos que congrega todas as fundações educacionais, organizando os vestibulares das mesmas.

O vestibular de Medicina Inverno do Sistema Acafe é o responsável por permitir o acesso dos candidatos aprovados às seguintes instituições de ensino superior: Furb, UnC, Unesc, Unidavi, UNIFEBE, Uniplac, Univali, Univille, Unochapecó e Unoesc.

A prova do Vestibular de Medicina 2023/2 do Acafe foi aplicada no dia 04 de junho de 2023. No dia 05 de junho, por sua vez, a instituição divulgou o gabarito provisório do exame.

Dessa forma, para te ajudar a acessar o gabarito preliminar e entender quais são os próximos passos do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 do Sistema Acafe. Vamos conferir!

Vestibular Medicina Sistema Acafe 2023/2: gabarito preliminar foi divulgado

O local da prova dos candidatos foi divulgado no dia 25 de maio. A aplicação das provas do vestibular, por sua vez, aconteceu no dia 4 de junho de 2023.

No mesmo dia de aplicação das provas, o Sistema Acafe disponibilizou o gabarito preliminar da prova do processo seletivo.

O gabarito está disponível em formato PDF e pode ser acessado no site oficial do Vestibular de Medicina 2023/2 do Sistema Acafe. Para acessar o documento, os candidatos não precisam entrar na Área do Candidato.

O Sistema Acafe irá receber pedidos de recurso quanto ao gabarito preliminar divulgado. As solicitações poderão ser enviadas pelos candidatos participantes até às 23h59min desta terça-feira, dia 06 de junho de 2023.

Após desse período, o Sistema Acafe irá analisar os recursos recebidos para a elaboração do gabarito definitivo, que será divulgado no site do processo seletivo a partir das 16h do dia 14 de junho de 2023.

Além disso, foi disponibilizada também a prova comentada do Vestibular de Medicina do Sistema Acafe. O documento está disponível no site do processo seletivo.

Vestibular Medicina Sistema Acafe 2023/2: próximas etapas

As datas das próximas etapas do processo seletivo já foram divulgadas pelo Sistema Acafe.

No dia 04 de junho, mesmo dia de divulgação do gabarito definitivo, serão liberados também o desempenho preliminar dos candidatos e a imagem do cartão resposta de cada estudante.

Os candidatos poderão enviar recursos quanto à imagem do cartão resposta. Os pedidos serão aceitos pelo Sistema Acafe das 18h de 14 de junho até às 18h de 15 de junho de 2023.

De acordo com o cronograma do Vestibular de Medicina 2023/2 do Sistema Acafe, os candidatos poderão também enviar pedidos de vista da prova de redação do processo seletivo. As solicitações deverão ser realizadas a partir das 18h de 14 de junho até às 23h59mim de 15 de junho. As vistas da redação estarão disponíveis até às 18h de 16 de junho de 2023.

Além disso, os candidatos poderão enviar também recursos quanto à nota da redação. Os pedidos deverão ser encaminhados até às 23h59mim do dia 16 de junho.

Por fim, o resultado definitivo do Vestibular de Medicina 2023/2 será divulgado a partir das 16h de 23 de junho de 2023

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas site oficial do Sistema Acafe.

Vestibular Medicina Sistema Acafe 2023/2: lista de obras literárias

Os candidatos precisaram ler algumas obras selecionadas para responder as questões sobre a lista de leituras obrigatórias do vestibular. Veja quais foram os livros escolhidos pelo Sistema Acafe a seguir:

Negro – de Cruz e Souza;

De amor e amizade – de Clarice Lispector;

Fazenda modelo – de Chico Buarque;

O vendedor de pássaros – de José Agualusa;

Pauliceia desvairada – de Mário de Andrade.