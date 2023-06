Quando se trata de processos seletivos, seja para concursos, vestibulares ou entrevistas de emprego, o estudo da gramática se torna fundamental para se destacar e obter bons resultados. Dominar as regras gramaticais é essencial para a comunicação escrita e oral eficaz, além de ser um diferencial para quem busca uma colocação no mercado de trabalho.

Pensando nisso, abordaremos a seguir a importância do estudo da gramática e forneceremos algumas dicas para aprimorar seus conhecimentos nessa área.

A gramática é o conjunto de regras que governa o uso correto da língua. Ela abrange aspectos como ortografia, pontuação, morfologia, sintaxe e semântica. Ter um bom domínio desses elementos permite ao candidato se expressar de forma clara e coerente, evitando erros gramaticais que podem comprometer a compreensão do texto e transmitir uma imagem negativa.

No contexto de processos seletivos, a habilidade de comunicar-se corretamente é valorizada pelos avaliadores. A escrita sem erros gramaticais demonstra organização, cuidado e atenção aos detalhes. Além disso, o estudo da gramática auxilia na interpretação de questões, principalmente aquelas que exigem conhecimentos de língua portuguesa.

Aprofundar os conhecimentos gramaticais

Para se preparar adequadamente, é importante adotar algumas estratégias eficientes. Primeiramente, é necessário revisar as principais regras gramaticais e praticá-las por meio de exercícios específicos. Livros didáticos, apostilas e até mesmo materiais online são ótimas fontes de estudo. É importante dedicar tempo regularmente para o estudo da gramática, dividindo o conteúdo em partes e estabelecendo metas diárias.

Além disso, a leitura é uma excelente maneira de aprimorar o conhecimento gramatical. Ao ler livros, jornais, revistas e artigos, o estudante entra em contato com diferentes estruturas e estilos de escrita, absorvendo de forma natural as regras gramaticais em contexto. A leitura também amplia o vocabulário e a capacidade de compreensão textual, habilidades essenciais para os processos seletivos.

Outra dica importante é a prática constante da escrita. Escrever textos, seja redações, resumos ou exercícios, permite que o estudante coloque em prática os conhecimentos adquiridos e identifique possíveis erros. É recomendável revisar o texto em busca de eventuais equívocos e, se possível, pedir a um professor ou colega para fazer uma correção detalhada.

Além dos recursos tradicionais, hoje em dia existem diversos aplicativos e plataformas online voltados para o estudo da gramática. Essas ferramentas oferecem exercícios interativos, videoaulas e correção automática, o que proporciona uma experiência de aprendizado mais dinâmica e envolvente.

Abordagens no Vestibular

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as questões sobre gramática são abordadas principalmente no âmbito da compreensão textual e da interpretação de diferentes gêneros textuais. A gramática é um componente fundamental para entender o uso adequado da língua e para compreender as intenções do autor em um texto.



As questões podem envolver a identificação de elementos gramaticais presentes em um trecho do texto, como verbos, pronomes, advérbios, conjunções, tempos verbais, modos verbais, concordância verbal e nominal, entre outros.

Outras exigem a compreensão de relações sintáticas entre palavras e orações, como sujeito e predicado, complementos verbais e nominais, regência verbal e nominal, entre outros. As questões também podem abordar a escolha adequada de palavras, expressões e construções gramaticais em função do contexto, levando em consideração a variação linguística, o gênero textual e o público-alvo.

Uma boa performance na prova de gramática pode ser um diferencial competitivo na seleção de candidatos. Em exames como a prova de redação do Enem, por exemplo, o emprego correto das regras gramaticais faz parte das competências avaliadas pelos corretores da prova. Nesse sentido, demonstrar um domínio sólido da língua portuguesa e uma escrita correta e coerente pode aumentar as chances de aprovação.

