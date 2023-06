Narrativa, é a tradução de “storytelling” em português, é a arte de contar uma história. No entanto, a complexidade e os benefícios dessa estratégia vão muito além do que está implícito em uma simples descrição. Por isso que hoje, indicaremos o que é e como usar storytelling em sua empresa.

Livros, filmes, programas de TV, romances, videogames e até contextos não ficcionais, como documentários e jornalismo, adotaram técnicas de contar histórias como algo natural.

No entanto, outras indústrias começaram a perceber que esta ferramenta poderia ser aplicada em suas próprias realidades, com os mesmos efeitos positivos.

Afinal, uma história bem contada, tem o poder de comover e educar seu público, permitindo-lhe ver o mundo com novos olhos.

Você nunca se emocionou tanto com uma história, verdadeira ou não, a ponto de começar a ver as coisas de maneira diferente? Então, é o poder das histórias, que recentemente as marcas começaram a reconhecer esse potencial.

Hoje, empresas de todas as áreas estão incorporando histórias em suas operações e esforços de divulgação em um esforço para atrair seu público-alvo em um nível emocional.

Empregando o “storytelling” nos negócios

O público normalmente tem uma visão cínica dos negócios. Com isso, o storytelling pode ser usado para aproximar o público da realidade da instituição. Assim, construir uma imagem positiva da organização na mente do público e despertar o interesse pela marca.

Neste ambiente, onde as pessoas são constantemente bombardeadas com estímulos, e onde as novas gerações (os millennials e Geração Z) buscam alinhar seu trabalho e consumo com causas nas quais acreditam, isso é de suma importância.

Afinal de contas, as histórias têm o poder de forjar conexões emocionais dos seus ouvintes. Desse modo, tornando-as uma ferramenta poderosa que as empresas podem usar para alcançar uma ampla variedade de públicos.

Como as empresas podem se beneficiar do storytelling?

A flexibilidade do storytelling permitiu que ele ganhasse destaque rapidamente. Por exemplo, no mundo dos negócios, é bem conhecido como uma ferramenta de marketing usada para divulgar a história da marca, criar anúncios e promover laços emocionais.

A estrutura básica é a mesma para todos esses usos. No entanto, vamos nos concentrar em um cenário específico por enquanto: organizar a história da marca da empresa.

Logo, o primeiro passo nessa direção é fazer uma lista de todos os frameworks relevantes para sua organização. Ou seja e o que a empresa espera alcançar no futuro, também, devem ser listados.

Então, esta é a hora de permitir que todos que têm interesse em sua empresa (ou seja, as pessoas que compram seu produto) saibam por que ela existe. Assim como, saber no que ela tornou o mundo um lugar melhor até agora.

Com todas as informações à sua disposição, você deve escrever um artigo convincente, porém sucinto. E assim, ser capaz de dizer às pessoas de onde veio a empresa, o que ela faz de melhor e que tipo de participação de mercado espera alcançar.

É preciso garantir que a história flua suavemente do começo ao fim. Resumindo, você precisa: dar destaque à narrativa e apresentá-la ao público-alvo. Assim, é necessário que você considere:

a consistência cronológica dos fatos e seja convincente;

implementar um call to action que se integre com todo o texto para fechar com chave de ouro;

a identidade com o público requer manter exemplos do mundo real de sua jornada, desafios e contratempos em mente.

Como podemos implementar o storytelling nos negócios?

Use a imaginação para criar novas maneiras de implementar essa estratégia no local de trabalho. Assim, alguns exemplos de storytelling de negócios incluem o uso da própria história da empresa ou da marca e de seu fundador.

Além disso, demonstrar o esforço e os desafios superados podem cativar o público, inspirar compaixão e até mesmo motivar os funcionários a apoiar uma causa.

Desse modo, o método é aproveitar as experiências de clientes e funcionários para ilustrar por que a empresa e sua solução são importantes para eles. Pois, isso pode incluir detalhes sobre como suas necessidades foram atendidas ou como eles receberam uma oportunidade profissional à qual não teriam acesso em qualquer outro lugar.

O storytelling usado como parte de uma estratégia de negócios maior, oferece uma abordagem alternativa para sua implementação.

Por exemplo, na gamificação, esse recurso normalmente é útil para aumentar o engajamento do usuário com a metodologia tornando-a mais imersiva e interativa. Logo, o que por sua vez motiva as pessoas a realizarem as ações desejadas.

Levando em consideração também a natureza humana, a gamificação emprega a mecânica do jogo para fins além do mero entretenimento.

No contexto das empresas, essa estratégia normalmente é implementada em treinamentos corporativos. Por exemplo, recrutamento, onboarding de novos funcionários, comunicação interna, marketing e até mesmo no dia a dia dos trabalhadores.