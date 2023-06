A Prefeitura do município de Jaguariaíva, no estado do Paraná, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública.

Os salários vão de R$ 1.368,62 a R$ 16.507,73 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a Objetiva Concursos.

Vagas e salários Jaguariaíva – PR

Ao todo, a Prefeitura de Jaguariaíva oferece 41 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar de Farmácia – CR;

Coveiro – CR;

Cozinheira/ Merendeira – CR;

Eletricista Predial – 1 vaga;

Motorista – 2 vagas;

Oficial de Manutenção – 1 vaga;

Operador de Máquinas Pesadas;

Operador de Projetor Cinematográfico – 1 vaga;

Soldador – 1 vaga;

Tratorista – 2 vagas.

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – CR;

Agente de Saúde – CR;

Auxiliar de Cirurgião Dentista – CR;

Documentador Escolar – CR;

Fiscal de Meio Ambiente – CR;

Fiscal de Obras – CR;

Guarda Civil Municipal – 16 vagas;

Instrutor Educacional – 5 vagas;

Sonoplasta – CR;

Técnico Agrícola – CR;

Técnico em Contabilidade – CR;

Técnico em Enfermagem – CR;

Técnico em Informática – CR;

Técnico em Radiologia – CR.

Nível superior completo



Você também pode gostar:

Advogado – CR;

Analista de Arquivo e Patrimônio – 1 vaga;

Arquiteto – CR;

Assistente Social – CR;

Bibliotecário – CR;

Dentista – CR;

Doula – 1 vaga;

Enfermeiro – CR;

Enfermeiro Obstetra – CR;

Engenheiro Agrônomo – CR;

Engenheiro Civil – CR;

Engenheiro Florestal – CR;

Farmacêutico – Bioquímico – CR;

Fisioterapeuta – CR;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Instrumentador Cirúrgico Médico Anestesista – 1 vaga;

Médico Cirurgião Geral – 1 vaga;

Médico Generalista – 1 vaga;

Médico Ginecologista/Obstetra – 1 vaga;

Médico Ortopedista – 1 vaga;

Médico Pediatra – 1 vaga;

Médico Veterinário – CR;

Museólogo – 1 vaga;

Nutricionista – CR;

Professor – Artes Plásticas – CR;

Professor – Classe A;

Projetista – CR;

Psicólogo – 1 vaga;

Terapeuta Ocupacional – CR;

Topógrafo – CR;

Turismólogo – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Jaguariaíva variam entre R$ 1.368,62 a R$ 16.507,73 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.368,62 a R$ 2.509,04 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.368,62 a R$ 2.509,24 para jornadas de 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior ficam entre R$ 2.036,84 a R$ 16.507,73 para uma jornada que varia 20 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º, Art. 12, da Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/1972;

Idade mínima de 18 anos completos na data da posse.

Quitação das obrigações eleitorais, mediante apresentação do título de eleitor e certidão emitida pela Justiça Eleitoral para candidatos do sexo masculino, quitação das obrigações militares, mediante apresentação do certificado de reservista ou dispensa de incorporação;

Pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

Escolaridade e/ou outros requisitos necessários para o exercício do cargo pretendido;

Declarar os bens e valores que constituem seu patrimônio e declarar que não percebe proventos de aposentadoria civil (servidor público civil) ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita, na forma estabelecida pela Constituição Federal;

Inscrição no PIS ou PASEP ou, se não estiver cadastrado, negativa expedida pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, respectivamente;

Aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo pretendido e, nos casos de deficiência, que essa seja compatível com o exercício das respectivas atribuições;

Para os cargos de Motorista Habilitação C, D e E, Operador de Máquinas Pesadas e Tratorista, apresentar exame toxicológico com resultado negativo e dentro do prazo de validade;

Para os cargos de Motorista Habilitação C, D e E, Cursos Transporte Coletivo de Passageiros, Transporte Escolar, Cargas de Produtos Perigosos, Veículos de Emergência.

Inscrições Concurso Jaguariaíva – PR

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Jaguariaíva têm até o dia 6 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Objetiva Concursos.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Objetiva até o dia 9 de junho de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso Jaguariaíva – PR

O concurso público para a Prefeitura de Jaguariaíva contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos;

de caráter classificatório apenas para alguns cargos; Prova prática apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 6 de agosto de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.