O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) já estabeleceu o novo lote de pagamento relacionado ao abono salarial do PIS/Pasep. Todavia, os trabalhadores que têm direito ao benefício recebem todos os anos os valores de acordo com o período em que exerceram as suas atividades profissionais durante o ano base.

Ademais, o Programa de Integração Social (PIS) se destina aos trabalhadores da iniciativa privada, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Já o Programa de Formação Patrimonial do Servidor Público (Pasep) é direcionado a servidores públicos. As duas categorias têm direito ao abono salarial de 2023.

Analogamente, para que estes trabalhadores tenham direito a receber os valores sobre o abono salarial 2023 do PIS/Pasep, eles devem ter exercido sua profissão no ano base de 2021, e estar de acordo com os critérios relacionados ao recebimento do benefício. A Caixa Econômica paga o PIS e o Banco do Brasil o Pasep.

Para receber o abono é necessário ter trabalhado no ano base de 2021 por pelo menos 30 dias. Dessa maneira, deve-se ter recebido no máximo dois salários mínimos (R$2.640), estar inscrito no PIS/Pasep há mais de cinco anos, estar com as informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) atualizadas, e ter trabalhado por cinco anos.

Calendário do PIS 2023

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em março: a partir de 15 de março

Nascidos em abril: a partir de 15 de março

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho

Calendário do Pasep 2023

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho

Pagamento do abono salarial do PIS/Pasep

A princípio, quatro novos grupos deverão receber o abono salarial do PIS/Pasep no mês de junho. Deve-se observar que o calendário dos depósitos começou em fevereiro e deve terminar em julho de 2023. Em suma, estima-se que 23 milhões de pessoas serão contempladas com o benefício e cada uma receberá um valor diferente.

Desse modo, o prazo máximo para os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos sacarem os valores do PIS/Pasep é até o dia 29 de dezembro. Aliás, quem não movimentar o dinheiro depositado até esse período determinado, só terá direito a receber o abono salarial no calendário do próximo ano, em 2024.

Vale ressaltar que desde maio de 2023 que o abono salarial do PIS/Pasep mudou. Em conclusão, anteriormente o teto máximo de pagamento estava em R$1.302, mas com o reajuste do salário mínimo, instituído pelo Governo Federal, ele passou para R$1.320. Sendo assim, o trabalhador este ano receberá um pouco mais.



Você também pode gostar:

Segue abaixo os valores a receber do abono salarial

1 mês trabalhado – R$ 110,00

2 meses trabalhados – R$ 120,00

3 meses trabalhados – R$ 330,00

4 meses trabalhados – R$ 440,00

5 meses trabalhados – R$ 550,00

6 meses trabalhados – R$ 660,00

7 meses trabalhados – R$ 770,00

8 meses trabalhados – R$ 880,00

9 meses trabalhados – R$ 990,00

10 meses trabalhados – R$ 1.100,00

11 meses trabalhados – R$ 1.210,00

12 meses trabalhados – R$ 1.320,00