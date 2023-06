O termo “escolas literárias” é usado para definir períodos históricos em que se desenvolveram estilos, tendências e temáticas dentro da literatura.

As escolas literárias (ou movimentos literários) produzidos no Brasil são abordados com muita frequência por questões de português e de literatura dentro das principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e para o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa maneira, para te ajudar a se preparar de forma adequada para as suas provas, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre as escolas literárias brasileiras. Vamos conferir!

Quinhentismo (1500-1601)

O Quinhentismo é a escola literária que marcou o período inicial da literatura brasileira, o qual teve início com a chegada dos portugueses ao Brasil, no século XVI.

A produção literária desse período era predominantemente de caráter informativo, com relatos de viagem, cartas e crônicas sobre a terra recém-descoberta. Os principais destaques da época são “Carta de Pero Vaz de Caminha” e “Tratado Descritivo do Brasil”, de Pero de Magalhães Gândavo.

Barroco (1601-1768)

O Barroco foi uma escola literária marcada pelo jogo de constraste e pelo uso exagerado de metáforas. Além disso, a produção literária barroca abordava também a dualidade entre religião e vida terrena.

Gregório de Matos Guerra foi um dos principais poetas do período, conhecido por sua produção satírica e crítica social. Sua obra mais famosa é “Boca do Inferno”. Outros nomes importantes do Barroco brasileiro são padre Antônio Vieira e Bento Teixeira.

Arcadismo (1768-1836)

O Arcadismo foi uma escola literária que surgiu como oposição ao Barroco, buscando uma linguagem mais simples e natural.

Os escritores do movimento valorizavam a vida no campo e a simplicidade da natureza. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga são dois dos maiores nomes do movimento no Brasil, com obras como “Vila Rica” e “Marília de Dirceu”, respectivamente.



Romantismo (1836-1881)

O Romantismo foi um movimento literário que valorizava o individualismo, as emoções, a natureza e o nacionalismo. Estudiosos dividem a escola em três gerações.

A primeira geração do romantismo, conhecida como “geração indianista”, era marcada pelo indianismo e pela exaltação da natureza, teve como principal representante José de Alencar.

A segunda geração, conhecida como Ultrarromântica, apresentava um forte subjetivismo e pessimismo, tendo como destaque Álvares de Azevedo, autor de “Noite na Taverna”.

Por fim, a terceira geração, chamada de Condoreira, era engajada social e politicamente, com destaque para Castro Alves, autor do poema “Navio Negreiro”.

Realismo (1881-1893)

O Realismo foi um movimento literário que buscava retratar a realidade de forma objetiva, sem idealizações. Os autores realistas brasileiros retratavam a sociedade e as contradições do período em que viviam.

Joaquim Maria Machado de Assis é o principal nome do Realismo brasileiro, com obras como “Dom Casmurro”, “Quincas Borba” e ”Memórias Póstumas de Brás Cubas”, sendo a publicação desta última (1881) o marco inicial do realismo no Brasil.

Parnasianismo (1893-1922)

O Parnasianismo foi uma escola literária que valorizava a forma e a linguagem cuidadosa, privilegiando a métrica e a rima.

Os autores do movimento buscavam a objetividade, a perfeição formal e a descrição minuciosa. Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia foram os principais representantes desse movimento, e ficaram conhecidos como a “Tríade Parnasiana”.

Simbolismo (1893-1922)

O Simbolismo, por sua vez, foi uma escola literária brasileira que surgiu com o objetivo de expressar os sentimentos e as emoções de forma subjetiva, através de símbolos e metáforas.

Os poetas simbolistas rejeitavam a objetividade, buscando a subjetividade. Dentre os principais representantes do simbolismo brasileiro, podemos citar Cruz e Sousa, com obras como “Missal” e “Broquéis”.

Pré-Modernismo (1902-1922)

O Pré-Modernismo foi um movimento de transição entre o simbolismo e o modernismo.

Os escritores pré-modernistas abordavam temas sociais e políticos, retratando a realidade brasileira de forma crítica. As obras da época eram marcadas pela linguagem coloquial, regionalismo e experimentação estética.

Dentre os principais autores da escola literária em questão, podemos citar Euclides da Cunha e Lima Barreto.

Modernismo (1922-1945)

O Modernismo foi um movimento literário e cultural que rompeu com as convenções estéticas e valorizou a inovação, a experimentação e a ruptura com as tradições. Os escritores modernistas buscavam uma identidade brasileira, explorando temas como o nacionalismo, a cultura popular e a crítica aos padrões estabelecidos.



Essa escola literária brasileira também pode ser dividida em três fases diferentes. Manuel Bandeira é o principal nome da primeira, enquanto Graciliano Ramos foi consagrado como o maior autor da segunda. Por fim, Clarice Lispector é o maior nome da terceira geração modernista.

Pós-Modernismo (1950 – até hoje)

O movimento Pós-modernista é caracterizado pela multiplicidade de estilos e pela combinação de diferentes tendências.

Dentre os principais autores dessa escola literária, podemos citar Ariano Suassuna e Millôr Fernandes.