A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), através da Comissão Permanente de Concursos (Compec), publicou nesta quarta-feira, dia 7 de junho, o resultado preliminar referente aos pedidos de isenção da 1ª etapa – Projeto 2025 e da 2ª etapa – Projeto 2024 do Processo Seletivo Contínuo 2023 (PSC) 2023.

Os candidatos que solicitaram o benefício já podem conferir a lista de isenções deferidas e indeferidas por meio do site da UFAM. O resultado é preliminar, de modo que caberá a interposição de recursos.

De acordo com o cronograma, a UFAM abrirá o período para envio dos recursos às 10h do dia 8 de junho, quinta-feira. Os interessados poderão enviar fazer a contestação até às 17h do dia 9 seguinte, próxima sexta-feira. O procedimento deve ser feito de forma virtual, de acordo com as orientações do edital.

Após a análise dos recursos, a UFAM publicará a lista final de candidatos isentos no dia 14 de junho, próxima quarta-feira.

Quem tem direito à isenção?

A UFAM recebeu os pedidos de isenção nos dias 1ª e 2 de junho, de forma virtual. Conforme indicado nos editais, puderam solicitar o benefício os candidatos que estudaram em escolas da rede pública ou como bolsistas na rede particular e que têm renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Nesse sentido, os inscritos no CadÚnico puderam usar o NIS para solicitar o benefício. Além disso, é pré-requisito estar matriculado na 1ª ou 2ª série do ensino médio e residir em Manaus.

Período de inscrição

O PSC é um programa seriado da UFAM para ingresso em seus cursos de graduação. O processo seletivo é exclusivo para alunos que estão regularmente matriculados na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio no ano de 2022 no Estado do Amazonas.

A UFAM receberá as inscrições para a 1ª e para a 2ª etapa do PSC 2023 no período do dia 19 de junho a 4 de julho de 2023. De acordo com as orientações do edital, os interessados deverão se inscrever através do site da UFAM.



Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 90,00 (noventa reais). A data limite para o pagamento é 5 de julho.

Provas do PSC 2023

A aplicação das provas da 1ª e da 2ª etapa do PSC 2023 está marcada para o dia 30 de julho de 2023, das 08h15min à 12h15min. Os candidatos responderão a uma Prova de Conhecimentos Gerais composta por 54 questões objetivas de múltipla escola. As questões serão sobre Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia, Biologia, Química, Física e

Matemática.

Os inscritos em ambas as etapas poderão consultar os locais de prova por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), cuja divulgação está prevista para o dia 17 de julho. Haverá locais de prova em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Parintins.

O fechamento dos portões será às 08h00min, impreterivelmente (horário oficial de

Manaus). A universidade recomenda que os candidatos cheguem ao local de provas com uma hora de antecedência.

Conforme indicado no edital, no dia das provas, os estudantes deverão apresentar documento de identificação original com foto e CCI. Além disso, a universidade recomenda levar caneta esferográfica fabricada com material transparente e tinta na cor preta.

Resultado

Ainda de acordo com os editais, a divulgação do resultado das 1ª e 2ª está prevista para o dia 11 de setembro de 2023. A partir dessa data os candidatos poderão consultar o boletim de desempenho.

Os projetos 2025 e 2024 têm por objetivo selecionar candidatos aos cursos de graduação oferecidos pela UFAM. Somente na 3ª etapa os candidatos concorrem às vagas ofertadas pela UFAM com o somatório das notas obtidas nas três etapas.

Veja mais detalhes no site da UFAM.

