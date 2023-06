A UFAM, Universidade Federal do Amazonas, é uma instituição de ensino superior com sede na cidade de Manaus, estado do Amazonas.

A instituição oferece uma diversidade de oportunidades e cursos de graduação, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

As datas da 1ª e da 2ª etapa do PSC 2023 já foram divulgadas pela instituição para que os candidatos possam se organizar. Além disso, o resultado com os nomes dos candidatos beneficiados com a isenção de taxa também foram divulgados.

Dessa forma, para te ajudar a fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o PSC 2023 da UFAM. Confira!

PSC UFAM 2023: inscrições começam em breve

As inscrições para a edição 2023 do Processo Seletivo Contínuo (PSC) da UFAM ainda não estão abertas, mas começaram em breve. Os candidatos poderão se inscrever entre os dias 19 de agosto e 04 de julho de 2023.

O processo seletivo funciona de forma seriada, ou seja, prevê uma seleção diferente para cada uma das séries do ensino médio. Nesse caso, os candidatos poderão se inscrever para a 1ª e a 2ª etapa do processo seletivo, destinada aos candidatos da primeira e da segunda série do ensino médio. O processo seletivo irá selecionar candidatos aos cursos de graduação da UFAM, mas os candidatos poderão concorrer às vagas somente na 3ª etapa do PSC.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do PSC 2023.

Todos os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 90,00 para participar do processo seletivo. O pagamento poderá ser efetuado via boleto bancário, preferencialmente nas agências do Banco do Brasil.

Porém, a UFAM também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Puderam solicitar o benefício os candidatos que estudaram em escolas da rede pública ou como bolsistas na rede particular. Os candidatos também deveriam possuir renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Nesta quarta-feira, dia 07 de junho de 2023, a instituição divulgou o resultado preliminar dos pedidos de isenção. O documento em PDF está disponível na página do PSC 2023.

Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao resultado preliminar. Os recursos deverão ser encaminhados até às 17h do dia 9 de junho.

Após a análise das solicitações, a UFAM irá divulgar o resultado final com os nomes dos candidatos isentos no dia 14 de junho de 2023.

PSC UFAM 2023: provas

O PSC da UFAM prevê a aplicação de uma prova presencial no dia 30 de julho de 2023, das 08h15 à 12h15. Os candidatos poderão acessar o próprio local de prova a partir do dia 17 de julho.

Além disso, no dia 17 de julho será divulgado também o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) dos candidatos. O documento estará disponível no site do PSC 2023 e deverá ser impresso pelos estudantes e apresentado no dia do exame.

Os exames serão aplicados nas seguintes cidades do estado do Amazonas: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Parintins.

As provas para a 1ª e 2ª etapas do vestibular 2023 serão compostas por 54 questões de múltipla escolha (objetivas), valendo 1 ponto cada. As questões serão distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Língua Portuguesa;

6 questões de Literatura;

6 questões de História;

6 questões de Geografia;

6 questões de Biologia;

6 questões de Química;

6 questões de Física;

8 questões de Matemática.

A UFAM irá liberar o gabarito preliminar da prova no próprio dia de aplicação do exame, 30 de julho.

Os gabaritos definitivos da prova, por sua vez, serão divulgados no dia 09 de agosto de 2023. Por fim, segundo o calendário divulgado pela UFAM, a divulgação das notas da 1ª e 2ª etapas do PSC irá acontecer no dia 11 de setembro.