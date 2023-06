Ter um plano de negócios sólido, é essencial para colocá-lo em ação. Você tem alguma ideia de como montar um ótimo plano de negócios? Este é o assunto que hoje discutiremos e apresentar para você leitor!!!

Só no Brasil, existem 6,4 milhões de empresas, sendo que 99% delas são pequenas empresas que empregam um número desproporcional de pessoas. Mas as expectativas de sobrevivência no mercado são preocupantes, uma vez que somente 50% delas chegam em atividade após 5 anos de existência. Em muitos casos isso acontece por falta de planejamento.

Aprenda a montar um plano de negócios para sua empresa

Pode ser desafiador começar um negócio do zero e estabelecer uma posição no mercado. Mas, com a preparação certa, sua jornada será muito menos difícil. Pronto para começar?

Continue lendo para aprender as fases para criar um plano de negócios bem-sucedido.

Faça pesquisas de mercado

Se você já tem algum conceito do tipo de negócio em que deseja se envolver, é hora de descobrir se esse conceito funcionará no mundo real.

Uma empresa prosperará se resolver um problema para seus clientes, atender a uma necessidade ou fornecer um produto, ou serviço que esteja em demanda. Assim, pesquisa, grupos focais e até mesmo tentativa e erro podem ser usados ??para determinar o alcance dessa necessidade.

Determine quais estratégias de marketing serão utilizadas

A estratégia que foi claramente definida por meio de pesquisa deve sempre fazer parte de um plano de negócios sólido. E gerenciar uma marca visando aumentar o valor dos clientes empresariais por meio de marketing online e offline e esforços de relações-públicas e conexões pessoais é fundamental.

Normalmente a estratégia de marketing têm um orçamento mínimo, o que não é aconselhado, uma vez que a empresa precisa ser vista, lembrada e oferecer soluções para os problemas dos clientes.



Estabeleça um local específico para abrir o seu negócio

Disponibilizar o local é um conselho crucial para montar um plano de negócios básico. Assim, considere cuidadosamente a acessibilidade e a segurança de seus usuários. A definição do local, dependerá das descobertas de sua pesquisa e das estratégias que você escolher implementar.

A localização terá um papel significativo na estratégia de aquisição e retenção de clientes. Assim, não importa se você administra seus negócios em um escritório doméstico, um espaço de escritório compartilhado, varejo ou um restaurante, dependendo do seu tipo de negócio.

Estabeleça um plano financeiro para atender a sua estratégia de negócio

Um plano financeiro é necessário para iniciar um negócio, mas pode não ser muito. Assim, o negócio precisará de um investimento inicial suficiente para sustentar as operações e cobrir as despesas correntes.

No plano financeiro, é preciso determinar também um montante para capital de giro, uma vez que o negócio tende a não gerar renda de imediato. Para tanto, utilize um software especializado, ou uma planilha específica para anotar todos os orçamentos, gastos e receitas.

Não esqueça de incluir o preço de publicidade e promoção, fabricação e reposição de estoque em seu total. O mesmo vale para outros custos, como despesas com viagens, salários de contratados profissionais, salário próprio (pró-labore), etc.

Determine o nome fantasia de sua empresa, e faça o registro da marca

O registro da marca é essencial para o desenvolvimento e crescimento da empresa. Por isso, pense seriamente antes de tomar sua decisão final.

Quando o nome for escolhido, é preciso conferir a sua disponibilidade, uma vez que para registrar a marca, não pode haver outra empresa com o mesmo nome.

Verifique todos os caminhos que você deve seguir para legalizar a sua empresa

Não há maneira certa ou errada de lidar com as tarefas administrativas envolvidas na abertura de um negócio. É uma infinidade de regulamentos, licenças, declarações e registros que devem atender para operar em qualquer mercado.

Embora o procedimento possa ser demorado e oneroso, ele protegerá você, seus parceiros de negócios e a empresa a longo prazo contra complicações legais.

Opte por investir em um software de gestão

A empresa pode funcionar de forma mais eficaz com a ajuda de um sistema operacional, e ele deve prever no plano de negócios. Se você optar pela contratação de um contador qualificado, precisa manter alguns livros.

Além disso, este software de gestão será útil também para realizar a gestão financeira da empresa.

Planeje como será a contratação dos funcionários

Por fim, você deve conseguir definir uma estratégia de contratação com base nas necessidades da empresa, além de ser necessário, equilibrar os requisitos do cargo com o conhecimento, as habilidades, as qualificações e a experiência dos candidatos.