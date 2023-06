Os trabalhadores brasileiros que residem em 9 estados e 18 municípios têm o direito de efetuar um saque único no valor de até R$ 6.220,00. No entanto, é necessário preencher certos requisitos para se qualificar e receber esse valor. Esse saque faz parte de uma das modalidades disponíveis do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), destinado a trabalhadores que atuam sob regime CLT.

É importante que aqueles que têm o direito ao saque estejam atentos aos prazos estabelecidos para resgatar os valores. Caso a data limite seja ultrapassada, a pessoa perderá o direito ao saque do FGTS. Embora o saque do Fundo de Garantia seja comumente associado à demissão sem justa causa, existem outras situações específicas que permitem o resgate integral dos valores disponíveis no fundo.

A modalidade a qual nos referimos é conhecida como saque calamidade. Os residentes das localidades afetadas por desastres naturais e autorizadas pelo FGTS poderão solicitar o resgate por meio do aplicativo do Fundo de Garantia, permitindo que o valor seja disponibilizado em alguns dias. A seguir, detalhamos melhor as informações relacionadas a essa modalidade.

Conheça o saque calamidade do FGTS

O saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é uma modalidade de resgate dos recursos depositados nas contas do trabalhador em situações de emergência causadas por desastres naturais. Essa opção de saque foi estabelecida para oferecer apoio financeiro aos trabalhadores afetados por eventos como enchentes, deslizamentos de terra, tempestades, rompimento de barragens, inundações e outros desastres naturais.

Quando ocorre um desastre que resulta na declaração de estado de calamidade pública em determinada localidade ou região, o trabalhador que reside nesses lugares e possui saldo nas contas ativas e inativas do FGTS tem o direito de solicitar o saque calamidade. Essa medida visa ajudar aqueles que foram afetados negativamente pelos desastres, proporcionando recursos financeiros para auxiliar na reconstrução de suas vidas.

Para solicitar o saque calamidade do FGTS, é necessário que a cidade ou o estado tenha decretado a situação de calamidade pública. O trabalhador deve comprovar que reside na área afetada pelo desastre e que possui conta ativa ou inativa no FGTS. O valor disponível para o saque é determinado de acordo com o saldo existente nas contas do Fundo de Garantia, podendo chegar a até R$ 6.220,00.

Saiba como solicitar o resgate

O processo de solicitação do saque calamidade é realizado por meio do aplicativo do FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS. O trabalhador deve selecionar a opção de saque calamidade, escolher o município onde reside, indicar a forma desejada de recebimento dos recursos, enviar os documentos necessários e aguardar a análise e processamento do pedido.

Após a aprovação da solicitação, o valor do saque é depositado na conta da Caixa Econômica Federal, em nome do trabalhador, ou transferido para uma conta em outro banco, de acordo com a escolha feita durante o processo de solicitação.

É importante ressaltar que o saque calamidade é uma medida específica para situações de desastres naturais e está sujeito a requisitos e prazos determinados. Portanto, é fundamental que os trabalhadores acompanhem as atualizações e informações fornecidas pelo FGTS para saber se é possível solicitar os recursos.