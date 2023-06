O mês de junho de 2023 está chegando e com ele a oportunidade de realizar o sonho de muitos concurseiros: passar em um concurso público. Afinal, nesse período, diversas instituições públicas e privadas abrem inscrições para concursos em diferentes áreas, como saúde, educação, segurança, entre outras.

Por isso, é importante ficar de olho nas oportunidades e se preparar adequadamente para as provas.

Sendo assim, neste texto, iremos apresentar os principais concursos públicos com inscrições abertas no mês de junho de 2023. Então, se você deseja ingressar no serviço público, não perca esta oportunidade de alcançar a tão sonhada estabilidade financeira. Boa leitura!

Concursos de junho de 2023: PMSC

Em junho de 2023, a Polícia Militar de Santa Catarina realizará um concurso com 550 vagas em dois cargos: Soldado e Oficial. Aliás, a banca definida para o processo seletivo é o Cebraspe, conhecido por suas provas rigorosas e desafiadoras. Assim, os candidatos para ambas as categorias precisam ter nível superior completo e passar por todas as etapas do concurso para se tornarem elegíveis.

Ademais, os salários oferecidos na PMSC são atraentes, variando de R$ 6.000,00 para a categoria de Soldado e R$ 16.306,00 para a de Oficial, com horários de trabalho fixos e outros benefícios importantes.

Além disso, as inscrições para o cargo de Soldado ficarão abertas de 19 de maio até o dia 16 de junho. Enquanto os interessados em se candidatar para a categoria de Oficial terão até o dia 09 de junho.

O processo de seleção contará com uma taxa de inscrição de R$ 200 para Soldado e R$ 250 para Oficial. Sendo assim, as provas serão no dia 27 de agosto para Soldado e 13 de agosto para Oficial.

Para aqueles que sonham em servir a sociedade como membros da PMSC, é importante se preparar para as etapas do concurso com antecedência. Pois o processo seletivo será extremamente rigoroso.

Concurso TJ AP

O concurso TJ AP terá a Fundação Getúlio Vargas como banca organizadora. Com isso, é uma ótima oportunidade para quem deseja ter uma carreira no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

O concurso de junho de 2023 oferece 30 vagas para cargos de nível superior, sendo 20 para Técnico Judiciário e 10 para Analista Judiciário. Ademais, os salários iniciais são de R$ 6.006,00 para técnico e R$ 7.813,00 para analista.

Contudo, ainda não se sabe quando será a aplicação das provas. Além disso, deverão ser realizadas provas objetivas, discursiva, de títulos. Assim como, sindicância da vida pregressa.

Concursos de junho de 2023: Sejus ES

O Concurso Sejus ES de junho de 2023 está previsto para oferecer 600 vagas para o cargo de Policial Penal Estadual (Inspetor Penitenciário) de nível médio. Assim, a banca responsável pelo concurso já foi definida e será o IBADE. Estima-se que o salário inicial será de R$3.407,65.

Ademais, o processo seletivo promovido pela Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo é aguardado com ansiedade por muitas pessoas que buscam oportunidades de trabalho no setor público. Logo, é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira de policial penal.

Assim, os candidatos devem se preparar com antecedência para o concurso. Portanto estudar as matérias exigidas pelo edital e se dedicar aos treinamentos físicos, é essencial para a busca da excelência no desempenho das tarefas desse importante cargo.

É importante destacar que a função de Policial Penal exige responsabilidade, compromisso. Assim como, uma postura firme diante de situações adversas que podem ocorrer no ambiente prisional.

Portanto, a preparação para o processo seletivo deve considerar não apenas as disciplinas do edital. No entanto, também a postura comportamental adequada para a atuação na função.

Concurso PCSP

O Concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo já tem banca organizadora, sendo a Vunesp a responsável por conduzir todo o processo seletivo. Aliás, as informações indicam que estarão disponíveis cerca de 3.500 vagas em diversos cargos, sendo eles Delegado, Médico Legista, Perito Criminal, Investigador de Polícia e Escrivão.

Ademais, para concorrer, os candidatos devem possuir nível superior completo. Além de aguardar a publicação do edital com todas as informações necessárias, incluindo a divulgação a respeito dos salários.

A expectativa é grande para o concurso PCSP. Afinal, a corporação é uma das mais importantes do país e possui um papel crucial na segurança pública do estado de São Paulo. Além disso, a instituição oferece uma carreira estável e com inúmeras possibilidades de ascensão profissional.

Agora que você já conhece os principais concursos de junho de 2023, fique atento às próximas notícias, faça sua inscrição e boa sorte!