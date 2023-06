O WhatsApp, um dos aplicativos mais populares do mundo, está lançando uma nova ferramenta que irá bloquear a captura de tela, também conhecida como print, nas conversas. Essa implementação visa aumentar a segurança e privacidade dos usuários, porém, a novidade tem gerado controvérsias.

Com mais de 118 milhões de usuários brasileiros que acessam o aplicativo diariamente, o WhatsApp se tornou a rede social mais popular do país, superando até mesmo o Facebook e o YouTube. Portanto, é fundamental ficar atualizado sobre as novidades do aplicativo.

A empresa META, responsável pelo WhatsApp, atendeu a uma das principais demandas dos usuários ao lançar essa inovadora ferramenta que bloqueia a captura de tela. Embora tenha sido bem recebida pela maioria dos usuários, a implementação da funcionalidade sem aviso prévio tem gerado polêmica.

Entenda como funciona a nova ferramenta

O funcionamento do bloqueio de prints no WhatsApp é bastante simples. Quando alguém tenta fazer um print ou gravar a tela de um conteúdo protegido pela ferramenta, o aplicativo exibe uma mensagem informando que a ação é impossível de ser realizada.

Essa funcionalidade estará disponível para usuários de celulares Android e iPhones, que utilizam os sistemas operacionais iOS. No entanto, é necessário atualizar o aplicativo para a versão mais recente para ter acesso a esse recurso.

A atualização é simples: basta acessar a loja de aplicativos do smartphone (Play Store para Android e App Store para iOS), buscar pelo WhatsApp, escolher a opção “atualizar” ou “update”, aguardar a conclusão da atualização e, em seguida, abrir o aplicativo para ter acesso a todas as novas ferramentas, incluindo o bloqueio de prints. Saiba como bloquear capturas de tela em aparelhos iOS:

O usuário deve abrir o WhatsApp no seu smartphone e acessar a conversa na qual deseja impedir o registro de tela;

no seu smartphone e acessar a conversa na qual deseja impedir o registro de tela; Em seguida, é preciso tocar no ícone “+” usado para enviar mídia e selecionar “Fotos e Vídeos”;

O usuário deve então escolher a imagem que deseja enviar e após o carregamento, será preciso clicar no número “1” que aparece na caixa de legenda para ativar o envio temporário do conteúdo.

Por fim, uma notificação será exibida sobre a foto, bastando que o usuário clique na seta para enviar a imagem

Já no caso dos usuários de celulares Android, o processo para bloquear as capturas de tela é um pouco diferente. Confira o passo a passo a seguir:

O usuário deve acessar o WhatsApp em seu smartphone e abrir a conversa na qual deseja impedir o registro de tela;

em seu smartphone e abrir a conversa na qual deseja impedir o registro de tela; Em seguida, será preciso clicar no ícone do clipe de papel na parte inferior da tela para selecionar a imagem a ser enviada;

Após escolher a imagem, o usuário deve clicar no número “1” que aparece no campo da legenda;

Feito isso, o aplicativo exibirá a seguinte mensagem: “As mensagens de visualização única ficaram ainda mais privadas. Agora, os destinatários não podem mais fazer capturas de tela quando você envia uma mensagem de visualização única. Para maior privacidade, também não é possível compartilhar, encaminhar ou salvar a mensagem”.

Por fim, basta clicar em “OK” para prosseguir ou “Saiba Mais” para obter mais informações.

Após seguir todos os passos mencionados acima, o destinatário ficará impossibilitado de fazer capturas de tela da imagem enviada.



Sobre o WhatsApp

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas que se tornou uma parte essencial da vida cotidiana de milhões de pessoas em todo o mundo. Lançado em 2009, WhatsApp rapidamente conquistou uma base de usuários fiéis e se tornou uma das plataformas de comunicação mais utilizadas atualmente.

Uma das razões para o sucesso massivo do WhatsApp é sua disponibilidade em várias plataformas, incluindo Android, iOS, Windows Phone e até mesmo na versão web. Isso significa que os usuários podem se comunicar facilmente com amigos, familiares e colegas, independentemente do dispositivo que estão usando.

Além das funcionalidades básicas, o WhatsApp continua a evoluir e introduzir novos recursos para atender às necessidades dos usuários. Atualmente, é possível realizar chamadas em grupo, compartilhar atualizações de status temporárias, realizar pagamentos e até mesmo usar o WhatsApp Business para fins comerciais.