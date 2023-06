Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Antônio Carlos anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Controlador Interno (1 vaga); Coordenador de Serviços CAC (1 vaga); Secretário da Câmara (1 vaga); e Auxiliar de Secretaria (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.302,00 a R$ 2.329,35, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º a 31 de agosto de 2023, exlcusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora JCM Concursos .

O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 1º e 3 de agosto de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, lógico legislação municipal e federal e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 8 de outubro de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR DE SECRETARIA

Redigir informações, relatórios, submetendo-os ao superior imediato; ? Executar tarefas de administração de pessoal, material, orçamento e financeiro; ? Executar trabalhos de digitação relativos a expedientes diversos; ? Elaborar exposições de motivos, informações e outros expedientes decorrentes do desenvolvimento dos trabalhos; ? Preencher requisições e outros formulários, modelos e impressos; entre outras atividades.



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

? Cuidar da abertura e fechamento das dependências da Câmara; ? Realizar serviços necessários ao funcionamento e controle da cantina e copa; ? Servir café e lanches: ? Executar atividades de limpeza e conservação nas dependências dos diversos setores da Câmara Municipal; ? Auxiliar em pequenos consertos e mudanças de móveis, quando solicitado; entre outras atividades.

CONTROLADOR INTERNO

? Participar do planejamento, organização e definição das políticas e diretrizes da Câmara Municipal; ? Controlar e orientar as atividades administrativas, operacionais e técnicas, verificando sua conformidade com as normas vigentes; ? Decidir sobre matérias pertinentes à sua competência, obedecidas às delegações superior e os limites estabelecidos em normas legais; entre outras atividades.

COORDENADOR DE SERVIÇOS CAC

Recepcionar o cidadão; ? assegurar consultas à Internet Popular; ? prestar informações gerais; ? verificar preliminarmente a pertinência das demandas dos cidadãos com as possibilidades de atendimento no Centro de Apoio ao Cidadão – CAC; ? identificar resumidamente os dados do cidadão e sua demanda, mediante preenchimento de formulários próprios; entre outras atividades.

SECRETÁRIO DA CÂMARA

Coordenar os serviços das dependências da Câmara; ? baixar ordens relativas às atividades do setor; ? Despachar papéis relativos aos serviços internos do Departamento de expediente; ? determinar a publicação dos atos oficiais; ? Assinar, juntamente com a Presidência e ou a Mesa, as leis, resoluções, portarias e demais atos oficiais; ? Prestar informações que lhe forem solicitadas pela Presidência ou pela Mesa; entre outras atividades.

EDITAL COMPLETO nº 01/2023: clique aqui

