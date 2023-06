O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova criada em 1998 para avaliar os estudantes que haviam concluído o ensino médio.

Nos dias de hoje, o ENEM é considerado uma das provas mais importantes do país, sendo a meta de muitos jovens brasileiros.

No momento da inscrição para o ENEM 2023, os candidatos deverão escolher uma opção entre duas línguas estrangeiras: o inglês e o espanhol.

Se você optar pela língua inglesa, é fundamental que você esteja preparado para enfrentar as cinco questões cobradas na prova de Linguagens e Códigos, no primeiro dia de aplicação do exame.

Dessa maneira, para te ajudar a turbinar a sua preparação, o artigo de hoje trouxe algumas dicas que irão te ajudar a estudar de forma eficiente para a prova de inglês do ENEM. Vamos conferir!

Como funciona a prova de inglês?

Como mencionamos, as questões de inglês estarão presentes na prova de Linguagens e Códigos do ENEM, no primeiro dia de provas.

A prova de Língua Estrangeira é formada por 5 questões objetivas que abordam interpretação de texto, gramática e vocabulário. Tenha em mente que os candidatos podem optar por uma língua (inglês ou espanhol).

Estude com questões anteriores

As questões de inglês do ENEM seguem uma espécie de padrão que pode ser observado em todas as edições da prova.

Dessa maneira, podemos dizer que estudar usando provas anteriores do ENEM pode ser uma técnica muito eficiente, uma vez que você já poderá se acostumar com o tipo de questão e com a forma com a qual os diferentes conteúdos são abordados.

Tópicos importantes: conectivos e falsos cognatos



Você também pode gostar:

Dentre os tópicos mais abordados pelas questões de inglês do ENEM, podemos citar os conectivos (linking words) e os falsos cognatos.

As linking words são termos que correspondem aos conectivos da língua portuguesa. É de extrema importância que você estude esses termos com atenção, uma vez que muitas questões do ENEM cobram algumas dessas palavras, tanto no enunciado da questão como nos textos presentes nas perguntas .

Existem centenas de linking words. Dentre as mais abordados pelo ENEM, podemos citar: in addition, also, and, therefore, since, for, because, as, thus e still.

Você também não pode se esquecer dos falsos cognatos, palavras da língua inglesa que, por serem parecidas com o português, aparentam ter certo significado, mas significam outra coisa. Muitos estudantes acabam errando questões do ENEM devido aos falsos cognatos e a confusão que eles podem criar.

Podemos citar, como exemplo, o termo “pretend”. Ela parece com o português “pretender”, mas significa “fingir”. Ainda, mencionar também parents, que se parece com “parentes”, no português, mas que significa “pais”.

Organize o seu tempo

Um dos principais objetivos das questões de inglês do ENEM é avaliar a capacidade de leitura e de interpretação de texto em uma língua estrangeira. Dessa forma, não é de se surpreender que todas as questões de língua estrangeira tragam um tipo de texto em seu enunciado, seja esse verbal ou não verbal.

Porém, devido à quantidade de textos verbais e não verbais presentes nessa prova, é muito importante que você organize o seu tempo disponível para conseguir responder todas as questões e não deixar nada para trás. Também evite perder tempo com questões difíceis: pule uma questão que você não souber e volte para resolvê-la depois.

Pratique a leitura em inglês

Como mencionamos, a prova de inglês do ENEM conta com textos em praticamente todas as questões. Diversos são os tipos de textos abordados, como notícias, poesias, trechos de romances, letras de músicas e charges.

Assim, uma boa estratégia de estudos é ler com frequência textos em inglês. Leia todos os tipos de textos que encontrar e use as redes sociais para te ajudar também. Dessa forma, você evitará qualquer tipo de surpresa no dia da prova.