As mulheres conquistam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e na sociedade na totalidade. Logo, nas Forças Armadas não seria diferente. Hoje em dia, há diversos concursos militares para as mulheres que desejam ingressar nessas carreiras. Contudo, é importante conhecer as opções disponíveis para escolher o concurso que melhor se encaixa nos seus objetivos profissionais e pessoais.

Por isso, neste texto, vamos apresentar algumas das principais opções de concursos militares para mulheres. Além disso, saber quais requisitos são necessários para participar desses processos seletivos. Acompanhe a leitura!

Quais concursos militares são boas opções para mulheres?

As mulheres estão cada vez mais presentes no espaço no universo militar, como, por exemplo nos concursos e seleções para este tipo de carreira.

Então, a seguir vamos listar quais concursos militares são boas opções para mulheres, levando em consideração a diversidade de atividades oferecidas pelas forças armadas. Assim como, as possibilidades de ascensão na carreira e reconhecimento do trabalho. Então, se você faz parte do público-alvo que deseja seguir essa carreira, confira mais detalhes.

1. Concurso de Admissão às Escolas de Formação de Oficiais das Forças Armadas (EsFCEx) – Exército

O Concurso de Admissão às Escolas de Formação de Oficiais das Forças Armadas (EsFCEx) para mulheres é uma conquista importante para a igualdade de gênero nas Forças Armadas brasileiras. Desde 2017, as mulheres podem se candidatar a vagas em três escolas de formação: Escola de Sargentos das Armas (ESA), Escola Naval (EN) e Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

Aliás, o ingresso de mulheres no Exército representa um avanço em uma área que ainda é predominantemente masculina. A participação feminina traz diversidade e igualdade de oportunidades. Além de representar um importante passo rumo à equidade de gênero em todas as áreas profissionais.

Portanto, este concurso militar oferece a oportunidade para que mulheres possam ingressar em um dos mais importantes setores da sociedade. Dessa forma, contribui de maneira significativa para a defesa de nosso país.

2. Concurso de Admissão à Carreira de Oficiais da Marinha do Brasil (CFO-MB) – Marinha

O Concurso de Admissão à Carreira de Oficiais da Marinha do Brasil é uma excelente opção de carreira para mulheres que desejam seguir uma profissão desafiadora, emocionante e altamente respeitada.



Pois, a Marinha brasileira oferece várias oportunidades para mulheres nas mais diversas áreas de atuação, como saúde, engenharia, administração e logística, entre outras. Além disso, oferece excelentes salários, oportunidades de promoção e desenvolvimento profissional, além de uma extensa rede de benefícios e programas de treinamento e capacitação.

As mulheres que ingressam na Marinha demonstram coragem, determinação e disposição para enfrentar desafios, qualidades essenciais para quem deseja seguir esta carreira.

3. Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV) – Aeronáutica

O Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Aviadores também é uma excelente opção de carreira para mulheres que desejam ingressar em uma área predominantemente masculina.

Afinal, as Forças Armadas trabalham para aumentar a participação feminina em suas fileiras, e a aviação é uma área em que as mulheres têm muito a contribuir. Além disso, a carreira de Oficial Aviador oferece amplas possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional, treinamento de alta qualidade e benefícios atrativos.

Assim, as mulheres que decidem se candidatar a essa carreira devem estar preparadas para trabalhar duro e serem persistentes. No entanto, seus esforços serão recompensados com uma carreira emocionante e gratificante com muitas oportunidades de aprendizado e crescimento.

4. Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais de Saúde (CFO-SA) – Aeronáutica

Ademais, o CFO-SA é uma excelente opção de carreira para mulheres que desejam ingressar na área da saúde. E com isso, se tornar oficiais em uma das forças armadas brasileiras.

É uma oportunidade de ter uma formação de qualidade, recebendo treinamento específico para atuar como médica, dentista ou farmacêutica. Além disso, podem adquirir conhecimentos em áreas como administração hospitalar e gestão de recursos humanos.

As mulheres têm se destacado nos últimos anos no CFO-SA, com um número crescente de inscrições e aprovações. Além disso, a carreira militar oferece benefícios atrativos, como estabilidade, plano de carreira, remuneração justa e possibilidade de participação em missões humanitárias.

5. Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS-B) – Aeronáutica.

Por fim, o CFS-B é uma excelente opção de carreira para mulheres que desejam atuar na área militar. Afinal, a Aeronáutica oferece igualdade de oportunidades para ambos os gêneros e possui programas específicos de incentivo à participação feminina em todos os níveis hierárquicos.

Com duração de cerca de dois anos, o CFS-B permite às mulheres aprender as habilidades necessárias para desempenhar diversas funções nas forças armadas. Como, por exemplo, o controle de tráfego aéreo, manutenção de aeronaves, comunicações e logística, entre outras.

Então, saiba mais sobre esse concurso e não perca a chance de ingressar na carreira militar.