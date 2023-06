O concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ RS) para a área de Tecnologia da Informação (TI) é uma grande oportunidade para profissionais qualificados que desejam ingressar no serviço público.

No entanto, para ser aprovado é necessário conhecer bem o conteúdo que será cobrado na prova. Sendo assim, neste texto, vamos mostrar o que cai na prova do concurso TJ RS TI, com informações relevantes sobre o conteúdo programático e dicas para se preparar da melhor forma possível. Então, fique atento e potencialize suas chances de sucesso no certame!

Concurso TJ RS TI, saiba mais

O concurso TJ RS TI é uma excelente oportunidade para quem deseja atuar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Com inscrições abertas até o dia 14 de junho de 2023, os candidatos interessados em concorrer a uma das 26 vagas disponíveis devem acessar o link https://www.vunesp.com.br/TJRS2301, para fazer a inscrição.

Vale ressaltar que houve uma retificação no edital de abertura, com mudanças na escolaridade e na habilitação funcional de alguns cargos. Então, é importante que os candidatos verifiquem as atualizações antes de realizar a inscrição.

As vagas disponíveis são para cargos de técnico e analista com especialidade em Tecnologia da Informação. Enquanto, as remunerações iniciais variam de R$ 4.995,33 a R$ 10.257,56, sem contar com os benefícios.

Além disso, o TJ RS é conhecido por oferecer excelentes condições de trabalho e por valorizar seus colaboradores, o que torna o concurso ainda mais atrativo.

Como será a prova objetiva do concurso?

O concurso TJ RS TI é um dos mais aguardados por quem busca uma vaga na área de tecnologia da informação do poder judiciário gaúcho. Assim, as provas objetivas do concurso serão compostas por questões de múltipla escolha e serão divididas em três disciplinas: língua portuguesa, conhecimentos específicos (área de TI) e legislação específica.

A disciplina de língua portuguesa é presente em concursos. Com isso, visa avaliar a capacidade do candidato em compreender, interpretar textos, assim como, a escrita.

Já a disciplina de conhecimentos específicos, é a mais aguardada pelos candidatos, uma vez que se relaciona diretamente com a área de TI. Nesta disciplina, serão abordados temas como programação, banco de dados, redes de computadores, entre outros.



Por fim, a disciplina de legislação específica avaliará a capacidade do candidato em entender as leis e normas que regem a área de tecnologia da informação no âmbito do Judiciário gaúcho.

Ou seja, as provas objetivas do concurso TJ RS TI terão foco na área de tecnologia da informação. Desse modo, exigindo dos candidatos conhecimentos sólidos e atualizados em temas como programação, banco de dados e redes de computadores. Além disso, é capaz de uma boa compreensão da língua portuguesa e da legislação específica do setor.

Avaliação de títulos

Essa prova é uma oportunidade para que os candidatos possam demonstrar sua capacitação e experiência em áreas específicas. Logo, o que pode contribuir significativamente para sua classificação final no concurso.

No concurso TJ RS TI, serão considerados títulos como cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Aliás, outros fatores como experiência profissional, certificações e participação em congressos e eventos relacionados à área de Tecnologia da Informação, também são válidos.

Cada título apresentado terá um valor máximo de pontos, que varia de acordo com sua relevância para a área de atuação. Por exemplo, um curso de pós-graduação em uma área específica pode valer mais pontos do que uma participação em congresso.

A prova de títulos é um importante critério de seleção em concursos públicos, pois permite avaliar o conhecimento e a trajetória profissional do candidato. Portanto, é fundamental que os concorrentes preparem-se adequadamente para essa etapa, apresentando títulos relevantes e comprobatórios.

Como foi a última edição do concurso TJ RS TI?

A última edição do concurso TJ RS TI, realizado em 2018, foi um sucesso. Dessa forma, a oferta foi de diversas vagas para a área de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em diferentes especialidades.

As provas contaram com questões de múltipla escolha e discursivas, além de uma prova prática. A concorrência foi alta, com mais de 6 mil candidatos inscritos.

Os aprovados tiveram a oportunidade de ingressar em um dos melhores órgãos públicos do Estado, com salários e benefícios atrativos, além de condições de trabalho diferenciadas.

Além disso, o concurso teve excelência na organização, proporcionando aos candidatos um processo seletivo justo, com avaliações criteriosas e justas. O resultado trouxe alegria e satisfação para aqueles que conquistaram a aprovação.

Agora que você já sabe mais sobre o concurso TJ RS TI, faça sua inscrição dentro do prazo, estude bastante e boa sorte.