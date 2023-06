Beneficiários do Bolsa Família terão acesso gratuito a 40 medicamentos disponíveis no Programa Farmácia Popular, em uma iniciativa que visa ampliar o acesso à assistência farmacêutica para 55 milhões de brasileiros. O relançamento do programa ocorreu na quarta-feira (7) em Recife, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o presidente, o objetivo do governo é aumentar progressivamente o número de medicamentos disponíveis no programa, proporcionando às pessoas a oportunidade de viverem mais e de se curarem de suas doenças. Lula ressaltou que atualmente o custo do tratamento médico é muito alto, tornando qualquer remédio uma despesa significativa.

Além disso, o programa também será estendido para a população indígena, com um projeto-piloto a ser realizado inicialmente no Território Yanomami. O Governo Federal busca ampliar e facilitar o acesso à assistência farmacêutica básica para a população atendida nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

Credenciamento de novas farmácias

O Ministério da Saúde anunciou o retorno do credenciamento de novas farmácias para o Programa Farmácia Popular após oito anos de interrupção. A prioridade será dada aos municípios de maior vulnerabilidade social que aderiram ao programa Mais Médicos. Um total de 811 cidades terão a oportunidade de solicitar o credenciamento de unidades farmacêuticas em todas as regiões do país.

De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é de que até o final deste ano o Programa Farmácia Popular esteja presente em 5.207 municípios brasileiros, o que corresponde a 93% do território nacional.

“É um programa que pensa as diferenças regionais, os vazios assistenciais no Brasil. Sabemos do potencial da Farmácia Popular na melhoria da saúde da população e quero destacar que uma pesquisa feita pela Universidade Federal da Bahia mostrou que o programa contribuiu para redução de 13% nas internações por diabetes e 23% nos casos de hospitalização por hipertensão. Essa queda foi cinco vezes maior nos estados da Região Nordeste”, afirmou a ministra da Saúde, Nízia Trindade.

A retomada do credenciamento de farmácias no Programa Farmácia Popular representa um avanço significativo no fortalecimento do sistema de saúde do país. A expansão do programa permitirá que um número maior de pessoas tenha acesso a medicamentos de qualidade a preços mais acessíveis, contribuindo para o tratamento de diversas doenças e condições de saúde.

Medicamentos: Conheça o programa Farmácia Popular

O Farmácia Popular é uma iniciativa do governo brasileiro que tem como objetivo proporcionar acesso a medicamentos essenciais a preços mais acessíveis para a população. Criado em 2004, o programa busca garantir o acesso aos medicamentos básicos de forma gratuita ou com descontos significativos.

O programa é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a rede de farmácias credenciadas, sejam elas públicas ou privadas. Através dele, os beneficiários podem comprar medicamentos para diversas doenças e condições de saúde, como hipertensão, diabetes, asma, HIV/AIDS, entre outras, mediante a apresentação da receita médica.

O Programa Farmácia Popular tem sido fundamental para garantir o acesso aos medicamentos necessários para o tratamento de diversas condições de saúde, principalmente para aquelas pessoas que enfrentam dificuldades financeiras. Com sua abrangência e parcerias, busca-se assegurar que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso aos medicamentos essenciais, contribuindo para a promoção da saúde e o bem-estar da população.



Você também pode gostar: