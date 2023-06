O concurso Guarda de Olinda, Pernambuco, está na praça e conta com inscrições abertas. Ao todo são 120 vagas entre imediatas e CR.

Os interessados poderão se inscrever até 08 de julho no site da banca organizadora, Consulpam, ao custo de R$ 100,00.

Quem pode se inscrever?

De acordo o edital, são 120 vagas. Confira a distribuição pela tabela:

CARGOS VAGAS PCD CADASTRO RESERVA Guarda Civil Municipal 20 4 100 CR

De antemão, para se inscrever no concurso é preciso: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio ou equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

A remuneração varia a depender da carga horária de trabalho:

30 horas semanais : R$ 1.212,00 + 40% Risco de Vida + 20% Função Constitucional de Segurança;

: R$ 1.212,00 + 40% Risco de Vida + 20% Função Constitucional de Segurança; 12×36 horas: R$ 1.212,00 + 40% Risco de Vida + 20% Função Constitucional de Segurança + 80% JET.

Como serão as provas do concurso Guarda de Olinda?

Os candidatos deverão realizar 2 etapas. As fases são divididas do seguinte modo:

1ª ETAPA Prova Objetiva e Discursiva – de caráter eliminatório e classificatório; Exame Médico – de caráter eliminatório; Prova de Aptidão Física – de caráter eliminatório; Avaliação Psicológica – de caráter eliminatório; Investigação Social – de caráter eliminatório.

2ª ETAPA Curso de Formação Profissional – de caráter eliminatório e classificatório.



A prova objetiva, por sua vez, pode acontecer em Olinda ou em cidades vizinhas. A avaliação deve conter as seguintes disciplinas:



Conhecimentos Básicos: Português – 10 Raciocínio Lógico/Matemática – 05 História da Cidade de Olinda – 05

Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Constitucional – 05 Noções de Direito Administrativo – 05 Legislação Municipal – 05 Noções de Direito Processual Penal – 05 Noções de Direito Penal – 10 Legislação Extravagante – 10



Para ser aprovado, o candidato do concurso Guarda de Olinda precisa, obter, no mínimo, 50% de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais e 50% de acertos na Prova de Conhecimentos Específicos.

Fase Discursiva

De acordo com o edital, a Prova discursiva ocorrerá no mesmo dia e horário da prova objetiva, consistindo de redação de texto dissertativo, de 20 a 30 linhas, a respeito de temas ligados a conhecimentos gerais (atualidades).

A fase terá pontuação equivalente a 100 pontos e serão corrigidas duas vezes o numero de vagas mais cadastro reserva (sendo os 223 mais bem classificados na ampla concorrência e os 25 primeiros na modalidade PCD, além dos empatados).

TAF concurso Guarda de Olinda

Os candidatos ainda serão submetidos à prova de aptidão física que tem a principal função avaliar se o candidato tem condições de exercer as atividades do cargo.

O tempo e as repetições variam a depender do sexo. Na prova terão estes exercícios:

Abdominal

Corrida

Teste de impulsão horizontal parado

Clique aqui e acesse o edital completo.

Quando foi o último concurso Guarda de Olinda?

O último edital aconteceu em 2011 e ofertou o total de 344 vagas.

Na ocasião, a remuneração dos aprovados do concurso Guarda de Olinda para o cargo era de R$ 529,61, além de adicional de R$ 211,84, para jornada de 30 horas semanais. As fases do certame foram:

Prova Objetiva;

Exame de Saúde;

Teste de Aptidão Física (TAF);

Avaliação Psicológica.

Demais concursos para Guarda

O concurso Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, São Paulo, anuncia que o edital está na praça. Ao todo são 150 vagas.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 24 de maio até 03 de julho, por meio do portal Vunesp. A taxa de inscrição é R$ 75.

Vagas deste concurso Guarda Civil Municipal

O certame informa que o edital oferta 150 vagas para guarda municipal. Sendo que 45 vagas são para mulheres e 105 vagas são para homens.

O salário inicial do aprovado será de R$ 3.348,32, somando gratificação. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Entre os requisitos estão:

Candidato deve possuir nível médio de formação;

Candidato deve possuir carteira nacional de habilitação tipo B;

Mulher deve ter estatura mínima de 1,60m, homem 1,70.

Como serão as provas concurso Guarda Civil Municipal?

Inicialmente, o concurso vai acontecer mediante as seguintes etapas:

Prova objetiva;

Teste de aptidão física;

Avaliação psicológica para o porte de arma de fogo;

Curso de formação.

Enfim, a primeira fase terá duração de três horas e será realizada no dia 27 de agosto. Diante disso, confira o conteúdo programático das provas.