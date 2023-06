O concurso Hemominas (Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais) deve sair a qualquer momento.

Isso porque, foi divulgado o Projeto Básico no qual constam informações importantes sobre o edital. O novo certame vai ofertar 316 vagas para médio e superior.

Vagas concurso Hemominas

Sobre a divisão das oportunidades, podemos citar:

Cargos Vagas Analista de Hematologia e Hemoterapia 57 Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia 226 Médico – Hematologia e Hemoterapia 33

As remunerações variam a depender do cargo. Neste concurso, por exemplo, os salários iniciais estão entre R$ 1.455,57 a R$ 6.387,13.

Como serão as provas do concurso Hemominas?

Os interessados serão avaliados por meio de duas fases. A primeira é a etapa objetiva na qual todos os candidatos deverão ser submetidos. A segunda etapa, por sua vez, é a avaliação de títulos, apenas para nível superior.

Acesse o projeto básico aqui.

Concurso Hemominas em andamento

Atualmente, um edital está em andamento. O processo seletivo oferta as seguintes vagas:

Cargos Vagas Analista de Hematologia e Hemoterapia 06 Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia 14 Médico – Hematologia e Hemoterapia 07

Os cargos foram divididos do seguinte modo:

Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia:

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar Administrativo Assessoria de Captação e Cadastro;

Auxiliar Administrativo Cadastro de Paciente;

Auxiliar Administrativo Enfermagem Coleta;

Auxiliar Administrativo Serviço de Pessoal;

Auxiliar Administrativo Captação de Doadores;

Técnico de Enfermagem; e

Técnico de Patologia Clínica.

Analista de Hematologia e Hemoterapia:

Enfermeiro;

Farmacêutico/Biomédico/Biólogo;

Farmacêutico Generalista/Farmacêutico Bioquímico;

Assistente Social; e

Bibliotecário;

Médico da área de Hematologia e Hemoterapia:

Médico Clínico Geral Nível III; e

Médico Generalista Nível I.

Como foram as provas?

O processo seletivo contou com três fases. A primeira, fase objetiva, a segunda foi a avaliação curricular e a terceira e última foi composta da entrevista.

A primeira fase foi sobre análise das informações inseridas no Sistema Hemocurriculo, atribuindo pontuação correspondente ao limite de 100 pontos. Serão pontuadas apenas as titulações (escolaridade), capacitações e experiências profissionais cadastradas pelo candidato no sistema.

A avaliação curricular, por sua vez, foi para o envio da documentação comprobatória referente ao preenchimento do currículo eletrônico no Sistema Hemocurrículo será realizada por e-mail e pelos comunicados oficiais.

De acordo com o edital, a terceira fase, entrevista, consiste na realização de entrevista com candidatos aptos, em busca de informações e evidências sobre a trajetória profissional do candidato, identificação de comportamentos e resultados obtidos, bem como sobre suas ações em determinadas situações profissionais.

Quando aconteceu o último concurso

O último concurso Hemominas aconteceu em 2020 e ofertou oportunidades para médio, técnico e superior. A carga horária variou de 24 até 40 horas semanais, a depender do cargo escolhido.

As vagas foram para os seguintes cargos:

Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia:

Auxiliar Administrativo;

Técnico de Enfermagem;

Técnico de Informática; e

Técnico de Patologia Clínica.

Analista de Hematologia e Hemoterapia:

Enfermeiro;

Biólogo;

Farmacêutico- Bioquímico;

Farmacêutico /Biomédico;

Psicólogo; e

Engenheiro Eletricista.

Médico da área de Hematologia e Hemoterapia:

Médico Clínico Geral Nível I;

Médico Clínico Geral Nível III;

Médico Clínico Geral Nível VI; e

Médico Patologista Clinico.

Concursos com vagas previstas para Minas Gerais

A lista de concursos federais está sendo liberada. A promessa é de que até o final do ano várias autorizações aconteçam a fim de recompor o quadro de servidores.

Por mais que haja um olhar voltado para os certames de nível superior, há várias solicitações para funcionários com escolaridade de nível médio. Até o momento já são 3.556 vagas.

Contudo, tudo indica que serão mais oportunidades, já que os órgãos têm até o dia 31 de maio para enviarem as petições sobre novos editais. Concursos federais para nível médio Os órgãos com vagas para nível médio e que já foram autorizados e solicitados junto ao Governo Federal são: Funai (já autorizado para o provimento de 502 vagas): Do total autorizado, as vagas para nível médio são 152 para o cargo de Agente em Indigenismo. O salário inicial é de R$ 5.975.

Do total autorizado, as vagas para nível médio são 152 para o cargo de Agente em Indigenismo. O salário inicial é de R$ 5.975. Ministério da Fazenda: Até o momento serão 60 vagas para Assistente Técnico-Administrativo. O salário inicial será de R$ 4.537,20

Até o momento serão 60 vagas para Assistente Técnico-Administrativo. O salário inicial será de R$ 4.537,20 IBGE: As vagas para nível médio é para carreira de Técnicos com um total de1.848 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.866,67.

As vagas para nível médio é para carreira de Técnicos com um total de1.848 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.866,67. PF Administrativo: As oportunidades são para Agente Administrativo com um total de 559 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.173,31

As oportunidades são para Agente Administrativo com um total de 559 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.173,31 PRF Administrativo: Ao todo são 219 vagas para Agente Administrativo. As remunerações iniciais são de: R$ 5.173,31

Ao todo são 219 vagas para Agente Administrativo. As remunerações iniciais são de: R$ 5.173,31 CVM: O cargo é de Agente Executivo com um total de 93 vagas. O salário inicial é de R$ 7.837,07

O cargo é de Agente Executivo com um total de 93 vagas. O salário inicial é de R$ 7.837,07 ANTT: A carreira é para Técnico com um total de 200 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.674,15

A carreira é para Técnico com um total de 200 vagas. O Salário inicial é de R$ 5.674,15 ANAC: As vagas são para Técnico com um total de 50 vagas com salário inicial: R$ 5.674,15.

As vagas são para Técnico com um total de 50 vagas com salário inicial: R$ 5.674,15. Ancine: As vagas para nível médio são divididas na seguinte carreira: Técnico em Regulação: 7 vagas. Salário inicial: R$ 8.053,32 Técnico Administrativo: 10 vagas Salário inicial: R$ 7.648,17.

As vagas para nível médio são divididas na seguinte carreira: ANM: As oportunidades são para os seguintes cargos: Técnico em Atividades de Mineração: 224 vagas Salário inicial: R$ 5.643,11 Técnico Administrativo: 134 vagas Salário inicial: R$ 3.875,13

As oportunidades são para os seguintes cargos: