Encerra no próximo dia 12 de junho, segunda-feira, as inscrições para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PM – DF).

Os interessados devem acessar o site da banca responsável pela organização do concurso, o Instituto AOCP, e preencher o requerimento.

Os dois novos editais de concursos públicos oferecem oportunidades para o Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães – CHOSC.

Os salários oferecidos pela PM DF vão de R$ 9.623,97 a R$ 11.435,59 mensais.

Vagas e salários Concurso PM DF

A PM DF oferece, por meio de dois concursos públicos, 23 vagas para preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível superior, distribuídas entre os seguintes editais:

Edital nº 32/2023

Capelão Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana – 1 vaga.

Edital nº 33/2023

Psiquiatria – 3 vagas;

Ortopedia – 4 vagas;

Otorrinolaringologia – 1 vaga;

Cardiologia – 1 vaga;

Oftalmologia Retina – 1 vaga;

Oftalmologia Catarata – 1 vaga;

Ginecologia – 1 vaga;

Hematologia – 1 vaga;

Angiologia – 1 vaga;

Oncologia Clínica – 1 vaga;

Prótese Dentária – 1 vaga;

Disfunção Temporomandibular de Dor Orofacial – 1 vaga;

Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial – 1 vaga;

Periodontia – 1 vaga;

Odontologia para Pacientes Especiais – 1 vaga;

Cirurgião Dentista – 1 vaga;

Animais de Grande Porte – Saúde Veterinária – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela PM – DF variam entre R$ 9.623,97 a R$ 11.435,59 mensais.



Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

O edital também exige altura mínima de 1,65m para homens, e 1,60m para mulheres.

Inscrições Concurso PM – DF

Os interessados em participar dos concursos públicos para a PM DF devem realizar a inscrição até às 12h do dia 12 de junho de 2023 diretamente pelo site do Instituto AOCP.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 135,00.

Atribuições de cargo PM – DF

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Capelão Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana

Oferecer assistência espiritual e religiosa aos membros da corporação, bem como aos seus familiares, em conformidade com as doutrinas e ensinamentos da Igreja Católica;

Realizar missas, celebrações religiosas, sacramentos, orientação espiritual, aconselhamento e outros serviços religiosos dentro das unidades da Polícia Militar;

Promoção de valores éticos e morais entre os membros da corporação, buscando fortalecer a união e a solidariedade entre eles e, consequentemente, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

Médico

Prestar atendimento médico e assistência à saúde aos militares, seus dependentes e demais beneficiários do sistema de saúde militar;

Participar de campanhas e operações militares, tanto em território nacional quanto no exterior, prestando assistência médica e sanitária aos militares e à população local;

Realizar exames médicos de ingresso, avaliações periódicas e exames de saúde ocupacional dos militares;

Desenvolver e implementar políticas de saúde voltadas para a prevenção de doenças e promoção da saúde dos militares;

Participar de atividades de pesquisa, ensino e treinamento, promovendo a atualização e a capacitação dos profissionais de saúde militares.

Dentista

Realizar atendimentos odontológicos preventivos e curativos, tais como consultas, exames, diagnósticos, tratamentos e procedimentos cirúrgicos;

Promover a saúde bucal dos militares, por meio da prevenção de doenças e da conscientização sobre hábitos saudáveis de higiene e alimentação;

Realizar exames admissionais e periódicos, avaliações odontológicas e laudos periciais;

Participar de programas de educação em saúde bucal, realizando palestras, campanhas e orientações para os militares e a comunidade em geral;

Desenvolver e implementar políticas de saúde bucal voltadas para a promoção da qualidade de vida dos militares e de seus familiares.

Veterinário

Realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamentos veterinários nos animais que fazem parte da corporação;

Desenvolver programas de prevenção de doenças e promoção da saúde dos animais, por meio de vacinações, vermifugações e orientações sobre alimentação e cuidados diários;

Acompanhar o treinamento e o desenvolvimento dos animais, visando garantir sua capacidade operacional;

Participar de operações e ações policiais, oferecendo assistência veterinária aos animais envolvidos;

Colaborar com a educação da população sobre a importância do cuidado e proteção aos animais.

Etapas concursos PM – DF

Os concursos públicos para a PM – DF contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Teste de aptidão física de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação médica e odontológica de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação psicológica de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Sindicância de vida e investigação social de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 30 de julho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.