Mais de R$ 7 bilhões ainda estão esperando para serem retirados no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC). Trata-se do esquema de retirada dos montantes que ficaram esquecidos em instituições financeiras nos últimos anos, e que agora estão sendo disponibilizados para os cidadãos brasileiros.

O sistema de consulta e retirada destes valores foi retomado em março deste ano. Mas desde então, menos da metade do dinheiro disponibilizado foi retirado de fato. A estimativa do Banco Central é de que mais de 6 milhões de brasileiros ainda tenham valores a receber. O dinheiro está esperando, mas até agora ninguém foi retirar.

Os valores que estão presos, no entanto, não são tão altos para a grande maioria das pessoas. Entre os que ainda não retiraram nada, estima-se que 4,5 milhões de pessoas tenham algo entre R$ 100 e R$ 1 mil a receber de fato. Ao mesmo passo, cerca de 787 mil pessoas possuem valores acima de R$ 1 mil esperando para serem retirados.

A boa notícia para estes cidadãos é que não há prazo para a retirada. De acordo com o Banco Central, o Sistema de Valores a Receber (SVR) vai permanecer aberto por tempo indeterminado. Não há, portanto, nenhuma chance de o dinheiro ser realocado para algum outro lugar. O dinheiro vai permanecer na mesma conta até que o seu dono decida solicitar a quantia.

O dinheiro esquecido

Ainda de acordo com informações do Banco Central, o Sistema de Valores a Receber reúne situações de:

saldo disponível em contas de depósitos ou pagamento já encerradas;

dinheiro em contas já encerradas em corretoras ou distribuidoras;

tarifas cobradas indevidamente sujeitas à devolução em decorrência de formalização de compromissos com órgãos reguladores ou de fiscalização;

recursos não procurados relativos a grupos de consórcio já encerrados.

Com consultar e solicitar valores no SVR

Mas afinal de contas, como é possível saber se há alguma parcela deste dinheiro disponível em seu nome, e como solicitar o saldo?

Passo 1:

Em primeiro lugar, é importante abrir o site oficial da consulta. Ele é o único canal que realiza este tipo de procedimento.

Passo 2:



Para as pessoas físicas, o sistema pede o número do CPF e a data de nascimento. Já para as pessoas jurídicas, é preciso apresentar o CNPJ e a data de abertura da empresa.

Passo 3:

Caso exista algum valor, basta clicar no botão ‘Acessar o SVR’, e seguir o passo a passo da solicitação. O cidadão vai precisar indicar uma chave Pix e informar os seus dados pessoais. É importante guardar o número do protocolo para entrar em contato com a instituição, se houver necessidade.

Normalmente, o dinheiro é depositado em um intervalo de até 12 dias.

Caixa também liberou montante esquecido

Também nesta semana, a Caixa Econômica Federal liberou mais R$ 25,4 bilhões em valores esquecidos para mais de 10 milhões de brasileiros. Neste caso, o sistema não tem relação com o SVR, mas com o processamento de cotas do Pis/Pasep. Conforme informações do banco, os usuários terão até o dia 5 de agosto para realizar a retirada.

Ao contrário do abono Pis/Pasep, a cota Pis/Pasep se refere aos ganhos de trabalhadores formais até o ano de 1988. Para este público, foi realizada a liberação de uma cota única em 2019, mas nem todo mundo sacou a quantia. Agora, a Caixa está concedendo uma nova oportunidade. O saldo dos trabalhadores que já faleceram poderá ser feito por parentes.

Os valores variam de acordo com a situação de cada trabalhador formal. Para realizar a consulta e solicitação do saldo não é preciso sair de casa. Basta abrir o app oficial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O resgate da quantia poderá ser feito em qualquer banco.