A UNICID, Universidade Cidade de São Paulo, é uma instituição de ensino superior privada com sede principal na cidade de São Paulo/SP.

A instituição oferece diversos tipos de cursos de graduação. Porém, um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos.

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da UNICID estão abertas, mas todos os interessados deverão se inscrever até esta sexta-feira, dia 09 de junho.

Dessa maneira, para que você ainda possa fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da UNICID. Confira!

Vestibular de Medicina UNICID 2023/2: último dia de inscrições

As inscrições para a edição 2023/2 do Vestibular de Medicina da UNICID se encerram nesta sexta-feira, dia 09 de junho de 2023.

Assim, todos os candidatos interessados deverão submeter a própria inscrição até às 23h59 de hoje. O procedimento de inscrição deve ser realizado exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página dedicada ao Vestibular da UNICID.

Conforme as informações do edital, poderão participar do Vestibular de Medicina os candidatos que já concluíram o ensino médio ou que irão concluí-lo até a data da matrícula. Dessa maneira, os candidatos considerados “treineiros” não podem participar da seleção.

Para participar do Vestibular de Medicina, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 300,00. O pagamento deverá ser realizado exclusivamente via boleto bancário e é fundamental para completar a inscrição no vestibular.

Segundo o edital, a UNICID não irá oferecer aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção ou a redução da taxa de inscrição.

Vestibular de Medicina UNICID 2023/2: prova presencial

O Vestibular de Medicina 2023/2 da UNICID prevê a aplicação de provas no dia 18 de junho, das 10h às 14h. A prova será aplicada na unidade Pinheiros da instituição, em São Paulo.



Os candidatos poderão consultar o próprio local de prova no Cartão de Convocação do Candidato, que será divulgado às 16h do dia 15 de junho.

A prova do vestibular será formada por uma redação e também por 45 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos variados estudados ao longo do ensino médio. As questões objetivas serão distribuídas da seguinte forma:

5 questões de Língua Portuguesa e Literatura;

5 questões de História;

5 questões de Geografia;

5 questões de Matemática;

5 questões de Física;

10 questões de Química;

10 questões de Biologia.

Na prova de redação o candidato deverá escrever um texto argumentativo-argumentativo sobre o tema proposto pelo exame da UNICID. Os textos de apoio deverão ser levados em consideração durante o processo de composição do texto.

A pontuação final dos candidatos será calculada com base na soma dos acertos nas questões objetivas com peso 2 e a nota obtida na redação, que poderá variar de zero a 10 pontos.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no edital do Vestibular de Medicina UNICID 2023/2.

Vestibular de Medicina UNICID 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a UNICID irá oferecer 45 vagas para o curso de Medicina na unidade principal, em São Paulo.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre de 2023.

Vestibular de Medicina UNICID 2023/2: gabarito e resultados

O gabarito da prova objetiva será divulgado pela UNICID a partir das 20h do dia 20 de junho. O documento estará disponível no site oficial da UNICID.

Os resultados do Vestibular de Medicina 2023/2 serão divulgados pela UNICID no dia 21 de junho de 2023, a partir das 16h. Os candidatos convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula em primeira chamada entre os dias 21 e 25 de junho de 2023.

A segunda chamada, por sua vez, será divulgada pela UNICID logo em seguida e os candidatos poderão realizar a própria matrícula entre os dias 27 e 30 de junho de 2023.