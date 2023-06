Todos sabemos que apenas uma pequena porcentagem da população gosta de passar horas (ou mesmo um dia inteiro) dedicadas à limpeza da casa em sua totalidade. Portanto, conhecer alguns truques de limpeza que vão salvar sua faxina. Por fim, manter a casa arrumada é essencial para quem valoriza um ambiente doméstico limpo, tranquilo e saudável.

Muitas as pessoas se perguntam com que frequência devem limpar sua casa, porque precisam reservar um tempo em suas agendas lotadas para fazer isso. No entanto, o tempo entre as limpezas dependerá muito do método escolhido.

Algumas tarefas, como limpar a casa, arrumar a cama e limpar a pia, devem ser feitas diariamente (ou sempre que possível). Mas, se são poucas pessoas que usam o banheiro, a limpeza semanal deve ser suficiente.

Uma vez por mês é suficiente para limpar os vidros, e tarefas como, limpeza de carpetes e janelas, organização do armário (com itens separados para descarte ou doação), pode ser feita semestralmente. Obviamente, isso deverá ser determinado pelos requisitos de sua casa.

Independentemente do tamanho de sua casa, você pode economizar tempo e dinheiro empregando alguns truques simples de limpeza. Neste artigo, compilamos uma lista de dicas simples e inovadoras que tornarão seu dia de trabalho muito fácil.

Confira!

Elimine a ferrugem usando produtos caseiros

Se você já lidou com ferrugem em janelas, portas ou caixa de parede do banheiro, sabe o pesadelo que pode ser consertá-la. No final, você não conseguirá tirar o tom alaranjado de superfícies metálicas apenas com água e sabão.

Para livrar-se da ferrugem, o limão pode ser um truque útil que você pode começar a usar imediatamente. Por ser ácido, dependendo do estado da superfície, pode limpá-la sozinho. Mas, se a ferrugem já estiver em um estágio mais avançados, você pode colocar, com o limão, um pouco de bicarbonato de sódio.

Ainda é possível, colocar o suco de limão diretamente sobre a mancha, e por cima colocar sal, deixando a mistura atuar por uma noite, e assim obterá melhores resultados. Na manhã seguinte, é só lavar com água corrente.

Faça seu próprio produto para limpar as janelas



As janelas de vidro tendem a acumular muita poeira e impressões digitais. Muitas vezes, a superfície reflexiva torna simples detectar o acúmulo de sujeira, impressões digitais e água.

A boa notícia é que você não precisa gastar mais dinheiro para obter um produto que limpe completamente. É possível limpar vidros em casa com ingredientes domésticos comuns.

Para fazer o seu limpador de vidros, você precisa de:

Um borrifador;

1 xícara de água;

1 colher de sopa de vinagre branco;

1 colher de sopa de álcool;

algumas gotas do óleo essencial.

Coloque todos os ingredientes no borrifador e agite bem. Espalhe sobre a superfície, usando uma flanela que não puxe as fibras dos tecidos, como um pano de microfibra ou uma flanela sem fiapos.

Use um refrigerante para limpar o banheiro

Este é um conselho ligeiramente não convencional que provou ser muito útil. Devido às suas propriedades abrasivas, o refrigerante pode facilmente dissolver algumas substâncias, como sujidades, na água.

Além disso, ele pode ser uma ajuda inestimável no saneamento do banheiro. O plano é colocar uma garrafa de refrigerante de cola, o qual é o tipo mais forte, no vaso e deixá-lo funcionar durante a noite.

No dia seguinte, após dar a descarga, você notará que mesmo as manchas mais difíceis da sujidade desapareceram.

Truques de limpeza das torneiras com vinagre

As torneiras costumam ter manchas de água, pimenta e restos de comida se acumulando. Isso faz com que a pia pareça menos brilhante e limpa do que realmente é.

Para se certificar que esta área da cozinha esteja limpa, sem riscos e brilhante, use uma solução que contenha vinagre. Pegue um pano de prato de algodão e umedeça-o com a substância para realizar o procedimento. Enrole o pano na torneira e deixe agir por cerca de 40 minutos. Em seguida, enxágue bem a torneira com água.

Limpe o fogão com bicarbonato de sódio e água-oxigenada

Quando cozinhamos, restos de comida e gordura acumulam-se no forno, tornando-se cada vez mais difíceis de limpar. A solução é fazer um creme com bicarbonato e água-oxigenada, e espalhe sobre a área umedecida do fogão ou do forno.

Deixe agir por algumas horas, e em seguida retire a mistura com água, ou pano umedecido.

Mas cuidado: esta mistura não pode ser usada em fogões com vidro temperado, por poder riscar a superfície.

Uma casa limpa trará mais conforto para você e sua família, pois um ambiente limpo repele germes e bactérias por mais tempo e mantém o frescor.