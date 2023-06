A Universidade de Brasília (UnB) divulgou o resultado da 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB) – Subprograma 2020-2022, para ingresso no segundo semestre de 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados dentro do limite de vagas através do site do Cebraspe.

Passo a passo para a matrícula

De acordo com o cronograma da UnB, os candidatos convocados na 1ª chamada do PAS 2023/2 já podem realizar as matrículas. O procedimento deve ser feito de maneira virtual até as 17h do dia 12 de junho, próxima segunda-feira.

Conforme as orientações do Agenda do Calouro, para realizar o registro acadêmico, o convocado deve acessar a página do Cebraspe, fazer login com o CPF cadastrado no momento da inscrição no PAS 2023 e, posteriormente, fazer o upload de documentação solicitada no edital.

Ainda segundo a Agenda do Calouro, os documentos necessários para o registro acadêmico são os seguintes:

Documento de identidade (RG, carteira de trabalho, passaporte brasileiro ou CNH);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certificado de Conclusão do Ensino Médio OU Declaração de Conclusão do Ensino

Médio OU Certidão de Conclusão da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Declaração de quitação Eleitoral, caso se aplique;

Declaração de quitação do Serviço Militar, caso se aplique.

A UnB vai divulgar o resultado provisório do registro acadêmico no dia 16 de junho. Os candidatos com pendências poderão reenviar os documentos não homologados entre os dias 16 e 19 de junho. O resultado definitivo das matrículas está previsto para o dia 23 do mesmo mês.

Todas as informações sobre a documentação necessária para o registro estão na Agenda do CalouroSite exte, disponível na página do PAS.

UnB convoca mais de mil candidatos

De acordo com os dados divulgados pelo Cebraspe, ao todo, a UnB selecionou 1.006 estudantes dentro do quantitativo de vagas referentes ao 2º semestre letivo, para ingresso em diversos cursos de graduação. O início das aulas está previsto para 25 de agosto de 2023.

Conforme o edital, a oferta total da UnB foi de 4.238 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PAS 2022. Do total das vagas, 2.118 foram para ingresso no 1º semestre de 2023, enquanto 2.120 vagas são para o 2º semestre letivo. As oportunidades são para cursos de graduação ofertados de forma presencial e estão distribuídas entre os campi Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.



A UnB reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública. Além disso, entre as vagas reservas, há também oportunidades exclusivas para candidatos autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e há o sistema de cotas para Negros.

Sobre a 3ª etapa do PAS

A UnB realizou a aplicação das provas da 3ª etapa no dia 11 de dezembro de 2022 para cerca de 10 mil candidatos. No total, o Cebraspe registrou 10.088 inscrições.

Conforme estabelecido previamente por meio de edital, a avaliação foi composta por uma redação em Língua Portuguesa e por questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio. Desse modo, as questões abarcaram assuntos de Língua Estrangeira, Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Música, Química e Sociologia.

O PAS é uma das principais formas de ingresso nos cursos da UnB. Trata-se de um processo de seleção seriada no qual os candidatos passam por avaliação ao final de cada um dos três anos do Ensino Médio.

Assim, ao final do 1º ano, os candidatos fazem a prova da 1ª etapa. Ao final do 2º ano, os estudantes fazem a 2ª etapa do PAS. Por fim, ao conclui o Ensino Médio, os estudantes podem se inscrever na 3ª e última etapa da seleção e concorrer às vagas ofertadas pela UnB.

Acesse o site do Cebraspe para mais informações.

