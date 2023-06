O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são benefícios importantes para os trabalhadores brasileiros. Entretanto, no ano de 2022, uma mudança significativa ocorreu em relação ao pagamento desses benefícios. Visto que os valores referentes ao ano-base de 2022 serão pagos apenas em 2024.

PIS/PASEP 2022: pagamento ocorrerá em 2024 e novos grupos são contemplados em junho no ano-base 2021

No início do ano de 2022, foi anunciado que o pagamento do PIS/PASEP referente ao ano-base de 2022 seria adiado. Essa decisão foi tomada devido a ajustes necessários nos sistemas de processamento das informações.

Isso porque o ano base de 2021 está sendo pago neste ano. Sendo assim, o pagamento para 2024 é uma consequência deste encadeamento de liberação de valores. Portanto, os trabalhadores terão que esperar até 2024 para receberem o benefício correspondente ao ano de 2022.

Pagamentos referentes ao ano-base de 2021 em junho de 2023

Apesar do adiamento do pagamento do PIS/PASEP 2022, os trabalhadores não devem se preocupar, pois os pagamentos referentes ao ano-base de 2021 estão sendo realizados normalmente. No dia 15 de junho, serão contemplados quatro novos grupos de beneficiários.

Grupos contemplados em junho de 2023

Assim sendo, no dia 15 de junho, o calendário do PIS/PASEP contemplará os aniversariantes dos meses de setembro e outubro, além dos servidores cujo número da inscrição termina em 6 e 7. Desta maneira, esses beneficiários terão direito ao abono salarial referente ao ano-base de 2021.

Como verificar o saldo do PIS/PASEP?

De forma geral, para os trabalhadores que desejam verificar o saldo do PIS/PASEP, existem diferentes canais disponíveis. Assim sendo, uma opção é acessar o site da Caixa Econômica Federal para consultar o saldo do PIS. Já os servidores públicos devem verificar as informações sobre o PASEP no site do Banco do Brasil.

Embora o pagamento do PIS/PASEP referente ao ano-base de 2022 tenha sido adiado para 2024, é importante lembrar que os pagamentos do ano-base de 2021 estão sendo realizados normalmente.

Desta maneira, é fundamental que os trabalhadores verifiquem seus saldos e acompanhem as informações atualizadas nos canais oficiais para obterem todos os benefícios a que têm direito.

Valorização do trabalhador



De modo geral, o abono salarial PIS/PASEP é uma forma de reconhecimento e valorização do trabalho desempenhado pelo trabalhador. Assim sendo, ao receber esse benefício, o trabalhador tem a oportunidade de sentir-se recompensado por seus esforços e dedicação ao longo do ano.

Dessa forma, o abono salarial é um incentivo que motiva os trabalhadores a se empenharem cada vez mais em suas atividades profissionais, gerando um impacto positivo na produtividade e no ambiente de trabalho.

Alívio financeiro e segurança

Para muitos trabalhadores brasileiros, o abono salarial PIS/PASEP representa um importante alívio financeiro. Haja vista, esse benefício pode ser utilizado para o pagamento de despesas extras, como contas, dívidas ou investimentos em educação e saúde.

Além disso, o abono salarial também contribui para a segurança financeira dos trabalhadores, ajudando a complementar a renda mensal e proporcionando uma reserva para imprevistos.

Estímulo ao consumo e fortalecimento da economia

Desta forma, o abono salarial PIS/PASEP tem um impacto significativo na economia do país. Ao receberem esse benefício, os trabalhadores são estimulados a consumir, o que movimenta diversos setores da economia, como comércio, serviços e indústria.

O abono salarial PIS/PASEP desempenha um papel importante na redução das desigualdades sociais. Pois, ao garantir uma renda adicional aos trabalhadores de menor poder aquisitivo, o benefício contribui para a diminuição da exclusão social.

Assim sendo, o aumento do consumo contribui para a geração de empregos e impulsiona o crescimento econômico, beneficiando não apenas os trabalhadores, mas toda a sociedade. Portanto, é importante acompanhar o pagamento do abono salarial o PIS/PASEP para não perder os prazos oficiais do governo e planejar suas finanças pessoais.