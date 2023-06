O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) publicou o termo de adesão ao 2º processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023. De acordo com o documento, ao todo, o IFCE está ofertando 2.485 vagas para o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano.

O termo de adesão especifica ainda que as oportunidades são para 72 opções de cursos de graduação ofertados de maneira presencial. Entre os cursos com vagas disponíveis estão Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Civil, Física, Gestão Ambiental, Licenciatura em Letras, Química, Zootecnia e outros.

As vagas estão distribuídas entre os campi do IFCE localizados nos seguintes municípios: Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Jaguaribe, Jaguaruana, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Paracuru, Quixadá, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim.

Do total das vagas, 1.227 serão ofertadas em ampla concorrência, ou seja, para o público geral. Outras 1.258 vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Desse modo, mais da metade das vagas são para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com recorte de renda (renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo) e percentual de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Cronograma do SiSU 2023/2

Poderão concorrer às vagas ofertadas através do SiSU 2023/2 os estudantes que tenham feito as provas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Enem 2022. Além disso, é necessário ter obtido nota acima de zero na prova de redação. O Ministério da Educação (MEC) não aceitará a participação de estudantes que tenham feito o Enem na condição de “treineiros”.

O MEC já publicou o edital da 2ª edição do SiSU 2023, com o cronograma completo do processo seletivo. De acordo com o documento, o período de inscrição para o SiSU 2023/2 será do dia 19 ao dia 22 de junho de 2023.

A participação no SiSU é gratuita. Os interessados em participar deverão realizar as inscrições no período citado acima através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para se inscreve, o candidato deverá usar o login da plataforma gov.br.

No momento da inscrição, além de todas as informações pessoais e escolares solicitadas, o candidato deverá indicar até duas opções de curso de graduação.

Para fins de classificação, o SiSU considera as notas das provas de Redação, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.



Você também pode gostar:

No caso do IFCE, os pesos atribuídos às notas de cada uma dessas provas varia de acordo com o curso. A tabela de pesos estabelecidos pelo IFCE está disponível no termo de adesão.

Resultado e lista de espera

O resultado do SiSU conta com apenas uma única chamada, que está prevista para o dia 27 de junho. Os selecionados na chamada regular do SiSU 2023/2 deverão realizar as matrículas entre 29 de junho e 4 de julho.

Aqueles que não forem convocados nessa chamada poderão continuar na disputa por uma vaga através da lista de espera. Conforme o edital, o prazo para indicar interesse na lista de espera será de 27 de junho a 7 de julho.

Cronograma completo do SiSU 2023/2

Inscrições: 19 a 22 de junho

Resultado da chamada regular: 27 de junho

Matrícula da chamada regular: 29 de junho a 04 de julho

Prazo para participar da lista de espera: 27 de junho a 04 de julho

Convocação dos candidatos em lista de espera: a partir de 10 de julho.

Acesse o edital do SiSU na íntegra para mais informações.

Leia também UEPG divulga cronograma do Vestibular 2023, ingresso 2024; confira aqui o período de inscrição.