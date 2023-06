Os estudantes que estão em fase de preparação para o vestibular se deparam com muitos desafios durante a fase de estudo. No entanto, para muitos, o maior desafio é mesmo o dia da prova. Além de ter que lidar com toda a pressão do momento, o candidato deve manter a mente pronta para uma maratona de questões que exigem a mobilização de conhecimentos de diversas áreas.

Para muitos, responder toda a prova dentro do tempo estipulado pela banca ou universidade é muito difícil. No Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), por exemplo, no 1º dia de prova os participantes têm 5 horas e meia para responder a 90 questões objetivas e uma escrever uma redação. No 2º dia são concedidas 5 horas para responder mais 90 questões objetivas.

Durante a preparação para o Enem ou vestibular, o estudante deve levar em conta quanto tempo terá para responder a prova. É necessário treinar com antecedência para garantir que não vai deixar parte da prova sem resposta devido à má gestão do tempo de avaliação.

Por isso, apresentamos abaixo algumas dicas para os estudantes que têm dificuldade em resolver provas no tempo certo. Continue a leitura e descubra o que você pode fazer para responder a sua prova com mais agilidade!

Como responder provas mais rápido?

Primeiramente, para evitar de deixar parte da prova sem resposta, o estudante deve entender que alguns erros podem ser evitados desde o início. Um dos erros mais comuns é começar a responder a avaliação pela ordem do caderno de questões.

Logo ao receber o caderno de provas, o estudante deve fazer um mapeamento da avaliação. Desse modo, ele poderá identificar as questões de fácil resolução. É por essas questões que se deve começar. Assim, você eliminará as questões mais fáceis e terá mais tempo para responder as questões mais complicadas. Uma dica é começar pelas questões da matéria com a qual você mais tem facilidade ou afinidade.

O segundo ponto importante para responder a prova rapidamente é evitar perder tempo com questões de difícil resolução. Quando se deparar com uma questão difícil, que envolva, por exemplo, um longo cálculo ou a resolução de um problema, pule essa questão.

Ficar insistindo em um assunto que você não sabe só fará você gastar o tempo de prova que poderia ser usado para responder diversas outras questões. Então deixe as questões que você não sabe como solucionar por último.

Caso a avaliação envolva a escrita de uma redação, priorize fazer um rascunho do texto antes mesmo de iniciar as questões objetivas. A produção de um bom texto exige que a mente esteja em pleno funcionamento e descansada. Caso você deixe a redação por último pode acabar tendo dificuldade para estruturar o texto devido ao cansaço mental.

Além disso, reserve sempre um tempo para marcar as alternativas escolhidas no cartão de resposta. O ideal é ter, no mínimo, 30 minutos livre para marcar o cartão com calma, evitando erros.



Dicas práticas

Uma forma de se tornar mais ágil na resolução de questões é treinar. Para isso, os simulados são ideais! Então, durante os meses de preparação para o Enem ou vestibular, faça com uma certa frequência alguns simulados.

Se você está estudando para o Enem, por exemplo, pegue as provas das edições anteriores, se isole em um ambiente silencioso e cronometre o tempo usado para responder a todas as questões. Assim, você terá uma boa noção de quanto tempo gasta para resolver cada questão e fazer adequações caso seja necessário.

Outra dica que pode ajudar nesse processo é estipular uma meta de tempo para cada questão. Além disso, você deve incluir nesses simulados o tempo de marcar o gabarito no cartão de resposta.

