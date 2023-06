O período de inscrição para o Vestibular 2024 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) já está aberto. Com a alteração do cronograma, os interessados terão até as 23h59 do dia 16 de julho de 2023 para se inscrever. O valor da taxa de inscrição é de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).

De acordo com o edital, o Concurso de Admissão visa a seleção de cidadãos brasileiros natos, de ambos os sexos, para compor o Quadro de Oficiais Engenheiros da Ativa e da

Reserva da Aeronáutica. Ao todo, estão sendo ofertadas 150 vagas.

Inscrições devem ser feitas online

Como acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas de forma virtual. Desse modo, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site do ITA e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Conforme indicado no edital, poderão participar do Vestibular 2024 os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que irão concluir o 3º ano em 2023.

Além dos dados pessoais, no momento da inscrição, o candidato deverá informar os seus dados escolares, a opção de curso e se deseja participar da seleção para as vagas da Ativa ou da Reserva.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo indicado no edital. Desse modo, após o completo preenchimento do requerimento de inscrição, o candidato deverá imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagar a taxa.

Isenção da taxa

O ITA já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024 e a lista final de isentos já está disponível para consulta no site do ITA.

Conforme indicado no edital de isenção, puderam solicitar o benefício estudantes que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais o Governo Federal (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Vestibular ITA 2024



Você também pode gostar:

O Concurso de Admissão do ITA conta com três fases, sendo as duas primeiras Exames de Escolaridade, enquanto a terceira fase conta com Inspeção de Saúde, Análise Psicológica, Exame Toxicológico e Heteroidentificação.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas da 1ª fase está prevista para o dia 8 de outubro de 2023, no período das 13h às 18h. A avaliação da 1ª fase contará com questões objetivas de múltipla escolha de Matemática, Física, Química, Português e Inglês,

Já a aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 7 e 8 de novembro de 2023, das 13h às 17h. A prova da 2ª fase contará com questões dissertativas de Matemática, Química e Física. Além disso, nessa fase, o ITA aplica também uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

O Instituto realizará a aplicação das prova em Belém, Manaus, Natal, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, Teresina, Vitória, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campinas, Juiz de Fora, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos, e São José do Rio Preto.

Para as questões de Língua Portuguesa, o ITA recomenda a leitura das seguintes obras literárias:

“A falecida”, de Nelson Rodrigues;

“A falecida”, com direção de Leon Hirzsman, roteiro de Eduardo Coutinho, com base na peça de Nelson Rodrigues;

“Nós matamos o cão tinhoso!”, de Luís Bernardo Honwana;

“O avesso da pele”, de Jeferson Tenório.

Vagas e cursos

Das 150 vagas ofertadas nesta seleção, 114 são voltadas para candidatos que queiram atuar como civis (Reserva) e 36 voltadas à carreira militar (Ativa).

O ITA está ofertando vagas pra ingresso nas seguintes carreiras: Engenharia Aeroespacial, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Civil-Aeronáutica, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica e Engenharia Mecânica-Aeronáutica.

Para mais informações, confira o edital do Vestibular ITA 2024 na íntegra.

Leia também UEPG divulga cronograma do Vestibular 2023, ingresso 2024; confira aqui o período de inscrição.