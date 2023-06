A prova de Técnico Ambiental do Ibama é uma das mais concorridas do país e exige dos candidatos uma preparação completa. Assim, é importante conhecer bem o conteúdo que costuma cair na avaliação para se sair bem.

Neste texto, vamos apresentar algumas das principais disciplinas que você precisa estudar para garantir sua aprovação. Então, se você está se preparando para o concurso, continue lendo e confira nossas dicas.

Saiba mais sobre o cargo de Técnico Ambiental do Ibama

O cargo de Técnico Ambiental do Ibama é um dos mais importantes dentro do instituto. Em síntese, esse profissional é responsável por realizar atividades de suporte técnico e administrativo nas áreas de gestão, monitoramento, controle. Bem como, fiscalização ambiental e também na implementação de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente.

Para se tornar um Técnico Ambiental do Ibama não é necessário possuir curso superior, basta ter o ensino médio completo. Contudo, é importante lembrar que a formação em áreas relacionadas ao meio ambiente, como Biologia, Engenharia Ambiental, Química e Geografia pode ser um diferencial na hora de conquistar uma vaga.

Ademais, a remuneração inicial do cargo é considerada atrativa para a categoria. Afinal, além do salário base de R$ 2.627,12, o profissional recebe auxílio alimentação de R$ 458 e gratificação de desempenho de R$ 1.382,40. Com as progressões na carreira e na avaliação de desempenho, a remuneração pode chegar até R$ 7.274,04.

O que cai na prova de Técnico Ambiental do Técnico Ambiental do Ibama

A prova para o cargo de Técnico Ambiental do Ibama é uma das mais disputadas do concurso, devido a sua importância no contexto sócio ambiental do nosso país.

E para obter sucesso no certame, é necessário estar atento aos conteúdos presentes na prova, além de possuir técnicas eficientes de estudo e resolução de questões.

Dentre os principais temas que caem na prova estão as políticas públicas ambientais, gestão de recursos naturais, legislação ambiental, manejo de áreas protegidas, análise e avaliação de impactos ambientais. Além de conteúdos multidisciplinares relacionados à biologia, ecologia, geografia e química. Por isso, para conquistar a vaga é fundamental ter bom preparo e estudar de forma consistente.

Língua Portuguesa



Você também pode gostar:

A prova de Técnico Ambiental do Ibama pode abordar a Língua Portuguesa em diversas áreas, como interpretação de texto, gramática e redação. Assim, é fundamental que o candidato tenha habilidade na leitura e compreensão de textos, além de conhecimentos básicos de ortografia, pontuação e concordância verbal.

Ademais, a redação pode exigir que o candidato elabore textos técnicos e precisos, utilizando o vocabulário específico da área ambiental. Dessa forma, a capacidade de comunicação escrita é essencial para o sucesso na prova e para a atuação profissional no órgão ambiental.

Noções de Informática

Ademais, a prova de Técnico Ambiental do Ibama pode abordar questões sobre noções de informática. Aliás, incluindo conceitos básicos sobre hardware, software e redes de computadores.

Por isso, os candidatos devem ter familiaridade com os principais sistemas operacionais, como Windows e Linux. Além do mais, devem conhecer as principais ferramentas de produtividade, como processadores de texto, planilhas eletrônicas e programas de apresentação.

Legislação Geral e do Setor de Meio Ambiente

A prova de Técnico Ambiental do Ibama também avalia o conhecimento do candidato sobre Legislação Geral e do Setor de Meio Ambiente. Isso inclui leis, decretos e normas que regulam a proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, o controle da poluição e a gestão ambiental.

É importante que o candidato esteja atualizado sobre as mudanças na legislação e compreenda como aplicá-la na prática. Além disso, é necessário entender a hierarquia das leis e conhecer os órgãos responsáveis pela fiscalização e punição de infrações ambientais.

Ética no Serviço Público

A Ética no Serviço Público é fundamental para garantir a eficiência, transparência e integridade dos órgãos e entidades governamentais, incluindo o Ibama. Afinal, o funcionário público deve pautar suas ações pelos valores éticos, como honestidade, imparcialidade e respeito aos direitos dos cidadãos.

Isso contribui para a melhoria dos serviços prestados à população e para o fortalecimento da democracia e do Estado de Direito. Por fim, a conduta ética também deve estar presente em todas as etapas do processo administrativo, desde a tomada de decisão até a gestão das informações e recursos públicos.

Matemática

Por último, na prova de Técnico Ambiental do Ibama, a Matemática é fundamental para o candidato demonstrar sua capacidade de compreender e interpretar dados, além de realizar cálculos e solucionar problemas.

Assim, os temas mais abordados são geometria, porcentagem e estatística. Também, é importante também ter conhecimento em medidas, proporções, raciocínio lógico e matemática financeira.

Ademais, a prova costuma exigir um bom domínio de fórmulas matemáticas e interpretação de gráficos e tabelas. Portanto, o candidato deve estar preparado para aplicar conceitos matemáticos em questões relacionadas ao meio ambiente e aos processos de preservação.

Comece a estudar desde já, para conquistar uma das vagas de Técnico Ambiental do Ibama!