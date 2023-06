O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um dos benefícios fornecidos pelo Governo Federal e é amplamente conhecido no país. No entanto, nem todos os cidadãos estão cientes de que receberão um valor adicional em suas contas.

O FGTS é um dos benefícios oferecidos pelo Governo Federal a todos os brasileiros que trabalham formalmente. Isso significa que aqueles que estão empregados sob o regime CLT, com a carteira de trabalho assinada, têm acesso ao saldo do FGTS em algumas situações.

Saque do Fundo de Garantia

Recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou que cerca de R$ 15 bilhões serão destinados aos trabalhadores formais do país que tinham saldo no FGTS até 31 de dezembro de 2022. Portanto, aqueles que se encaixam nessa situação específica devem procurar mais detalhes sobre o saque.

Como já dito anteriormente, a Caixa Econômica Federal divulgou que obteve um lucro de R$ 15 bilhões com base no balanço financeiro anual do programa, levando em consideração as contribuições dos trabalhadores. Esse lucro será distribuído entre os próprios cidadãos que contribuíram para tornar o valor positivo. Vale lembrar que no ano passado, 99% do lucro foi repassado aos trabalhadores. Para cada R$ 100 na conta do FGTS, o cidadão recebeu um repasse de R$ 2,75.

Veja como realizar o saque dos recursos

O saque do FGTS pode ser realizado seguindo alguns passos simples. Para orientar os trabalhadores, é importante conhecer o processo de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço:

Verificar as condições de saque: Antes de iniciar o processo, é fundamental que o trabalhador verifique se está apto a realizar o saque do FGTS.

Reunir a documentação necessária: Normalmente, é solicitado o documento de identificação, como RG ou CNH, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS/PASEP.

Verificar as opções de saque disponíveis: Existem diversas formas de sacar o FGTS, e é essencial conhecer as opções disponíveis. Isso pode incluir saque em agências da Caixa Econômica Federal, utilização do Cartão Cidadão em terminais de autoatendimento, transferência para conta bancária ou o uso do aplicativo FGTS.

Dirigir-se ao local indicado: Se a opção selecionada for o saque em agência bancária, o trabalhador deve dirigir-se à agência da Caixa. Caso opte por outra forma de saque, como terminais de autoatendimento ou transferência bancária, é necessário seguir as instruções específicas para cada modalidade.

Informar-se sobre o valor disponível e como proceder com o saque: Ao chegar ao local indicado, o trabalhador deve dirigir-se ao atendimento específico para o FGTS e informar seu desejo de realizar o saque. O funcionário responsável auxiliará na conferência das informações e informará o valor disponível para saque.

É importante que os trabalhadores estejam atualizados sobre as regras e condições vigentes para o saque do FGTS, uma vez que estas podem ser alteradas ao longo do tempo. Para obter informações precisas e atualizadas, é recomendado consultar o site oficial da Caixa Econômica Federal ou entrar em contato com a instituição para esclarecer eventuais dúvidas relacionadas ao saque do FGTS.

Sobre o FGTS

O FGTS é uma espécie de poupança obrigatória, na qual os empregadores devem depositar mensalmente o equivalente a 8% do salário de cada funcionário contratado sob o regime CLT. Esse valor é destinado a uma conta vinculada ao trabalhador na Caixa Econômica Federal, que é responsável pela administração do fundo.

Os recursos depositados no FGTS pertencem exclusivamente ao trabalhador, sendo uma espécie de reserva financeira para situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, doenças graves, desastres naturais, entre outras circunstâncias previstas em lei.



Além disso, o FGTS também pode ser utilizado como entrada na compra da casa própria ou para abater parte do financiamento habitacional. Essa possibilidade facilita o acesso à moradia para muitos trabalhadores, ajudando a realizar o sonho da casa própria de forma mais acessível.