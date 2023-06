A Agro Jangada, empresa com mais de 20 anos de atuação e que é uma das principais marcas do agronegócio no sul do Mato Grosso do Sul, está contratando novos funcionários no mercado. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são as vagas disponíveis:

Auxiliar Administrativo – Eldorado – MS – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Nova Alvorada do Sul – MS – Efetivo;

Banco de Talentos – Itaporã – MS – Banco de talentos;

Consultor (a) Técnico de Vendas – Nova Alvorada do Sul – MS – Efetivo;

Estoquista – Eldorado – MS – Efetivo;

Estoquista – Nova Alvorada do Sul – MS – Efetivo;

Gerente de Barter – Dourados – MS – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Nova Alvorada do Sul – MS – Efetivo.

Mais sobre a Agro Jangada

Contando mais sobre a Agro Jangada, é válido frisar que a empresa conta com seis lojas, sendo a matriz em Itaporã e as demais nas cidades de Dourados, Naviraí, Laguna Carapã, Nova Andradina e Caarapó.

Parte do Grupo Syngenta desde 2022, atua na comercialização de insumos agrícolas, como sementes, adubos, defensivos para culturas como soja, milho, trigo, arroz e feijão, trazendo assim uma grande variedade de produtos e tecnologias para o produtor rural.

Para a Agro Jangada, a melhor forma de estar próximo dos agricultores, e atender as suas necessidades, é garantir que tenham acesso a todos tipos de inovação no portfólio de produtos e serviços, que trazem cada vez mais produtividade, rentabilidade e sustentabilidade.

Como se candidatar?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Agro Jangada, é só clicar nesse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!