A JSL, uma das maiores empresas de logística do Brasil, está anunciando uma série de novas vagas de emprego em diversas localidades do país. Com uma ampla gama de benefícios e oportunidades de crescimento, a empresa busca profissionais qualificados para integrar sua equipe.

JSL abre vagas de emprego pelo país

A JSL é conhecida por oferecer benefícios atrativos aos seus colaboradores, visando proporcionar um ambiente de trabalho saudável e motivador. Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição;







Vale-transporte;







Programa de incentivo à educação;







Participação nos lucros e resultados;







Plano de previdência privada;







Seguro de vida;







Convênios com instituições de ensino e estabelecimentos comerciais;







Programas de desenvolvimento profissional e capacitação técnica;







Ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo;







Oportunidades de crescimento e carreira.

A JSL está divulgando diversas vagas abertas em diferentes áreas e localidades do Brasil. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Analista de Logística – São Paulo/SP







Motorista de Caminhão – Rio de Janeiro/RJ







Auxiliar Administrativo – Belo Horizonte/MG







Técnico de Manutenção – Curitiba/PR







Assistente de Recursos Humanos – Brasília/DF







Operador de Empilhadeira – Porto Alegre/RS







Supervisor de Transportes – Fortaleza/CE







Engenheiro de Segurança do Trabalho – Salvador/BA







Coordenador de Operações – Recife/PE







Analista de Qualidade – Florianópolis/SC







Mecânico de Veículos Pesados – Manaus/AM







Assistente Financeiro – Goiânia/GO







Analista de Marketing – Campinas/SP







Supervisor de Manutenção – São Luís/MA

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar



Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na JSL, os interessados devem acessar o portal 123empregos, um dos parceiros de recrutamento da empresa. No portal, é possível encontrar todas as vagas abertas e realizar a candidatura diretamente pelo site. Os candidatos devem estar atentos aos requisitos e pré-requisitos específicos de cada vaga.

Sobre a empresa

A JSL é uma das principais empresas de logística do Brasil, atuando nos segmentos de transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e logística integrada. Com mais de 60 anos de experiência, a empresa possui uma frota diversificada e uma ampla rede de filiais, possibilitando atender clientes de diferentes setores e regiões do país.

A empresa tem como missão fornecer soluções logísticas eficientes, seguras e inovadoras, contribuindo para o crescimento e sucesso de seus clientes.

