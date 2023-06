O termo “Futurismo” é usado para definir um movimento artístico e literário que foi criado no ano de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista.

O tópico é cobrado com frequência por questões de história da arte dentro das principais provas do Brasil, como os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você possa garantir um bom desempenho nas suas provas, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Futurismo. Confira!

O que foi o Futurismo?

O Futurismo, também chamado de Movimento Futurismo, foi um movimento artístico e literário que surgiu no dia 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista.

O Manifesto Futurista foi publicado pelo italiano Filippo Marinetti no jornal francês Le Figaro. Ao longo do texto, Marinetti argumentava sobre os principais ideais do Futurismo e quais os seus objetivos.

O movimento, presente na pintura, a escultura, a literatura e outras expressões artísticas, fez parte das chamadas Vanguardas Europeias do século XX e propunha um novo estilo artístico que valorizava a tecnologia e repudiava o passado.

Principais características do Futurismo

Dentre as principais características que podem ser observadas nas obras futuristas, podemos citar:

A valorização da velocidade;

Exaltação da tecnologia;

Ruptura com o passado;

Valorização do homem de ação;

Valorização da audácia e da revolução.



Os artistas do movimento buscavam criar obras baseadas, principalmente, na velocidade e no desenvolvimento da tecnologia que acontecia desde o final do século XIX. Podemos encontrar a influência das tecnologias industriais principalmente nas obras do movimento que exaltam a industrialização e o progresso técnico.

Principais obras do Futurismo

Enquanto movimento parte das chamadas Vanguardas Europeias do início do século XX, não é de se surpreender que as obras do movimento tenham sofrido influência de outras vanguardas, com um destaque para o Cubismo.

Os futuristas acreditavam que a arte deveria se libertar das convenções estabelecidas, romper com o passado e criar uma nova estética que refletisse a era moderna. Eles buscavam capturar o dinamismo da vida urbana europeia enquanto, ao mesmo tempo, rejeitavam a tradição acadêmica da arte e ressaltavam a industrialização, a máquina e a guerra em suas obras.

Dentre as principais obras do Futurismo, podemos destacar:

Carga dos Lanceiros (1915), de Umberto Boccioni;

Velocidade do Automóvel (1913), de Giacomo Balla;

Dinamismo de Um Cão na Coleira (1912), de Giacomo Balla;

O Dinamismo de um Automóvel (1913), de Luigi Russolo.

O movimento futurista abrangeu várias formas de expressão artística, incluindo pintura, escultura, literatura, teatro, música, arquitetura, etc.

Podemos dizer que Umberto Boccioni foi um dos principais expoentes do Futurismo na escultura, criando obras que representavam corpos em movimento, desafiando as limitações tradicionais da forma estática. Sua escultura mais famosa, “Formas Únicas de Continuidade no Espaço”, é um exemplo da abordagem do movimento dentro da arte.

Na pintura, por sua vez, Giacomo Balla é o nome de maior destaque, criando obras que representavam o movimento e a velocidade.

O Futurismo no Brasil

Embora na Europa o movimento tenha enfraquecido após a Primeira Guerra Mundial, o Futurismo gerou um impacto significativo no Brasil, influenciando a produção artística e literária do país durante as primeiras décadas do século XX.

Com a proposta de ruptura com as tradições estabelecidas e a ênfase na modernidade, os artistas artistas brasileiros enxergaram o Futurismo uma oportunidade de renovar a cultura nacional.

Dentre os principais artistas brasileiros que sofreram influência das características do movimento futurista, Anita Malfatti e Oswald de Andrade merecem destaque.

Além disso, a influência do Futurismo no Brasil pode ser observada também nas produções artísticas que apresentadas na Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Dentre as características geradas pela influência, podemos mencionar a aversão às reproduções, o cultivo da pureza original, o culto da tecnologia e a rejeição da academia.