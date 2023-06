João Guimarães Rosa, um dos grandes nomes da literatura brasileira, deixou um legado marcante em sua obra. Sua vida e escritos são fonte de inspiração e admiração para estudantes, leitores e críticos. Neste artigo, exploraremos mais sobre a carreira deste grande autor.

Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908, em Cordisburgo, Minas Gerais. Sua infância foi marcada por uma profunda conexão com a natureza e as histórias populares do sertão mineiro, elementos que viriam a influenciar sua escrita posteriormente. Formado em Medicina, exerceu a profissão como diplomata, o que lhe permitiu viajar e conhecer diferentes culturas, experiências que enriqueceram sua visão de mundo e sua escrita. Guimarães Rosa faleceu em 19 de novembro de 1967, deixando para trás um legado literário inestimável.

Vida do autor

Durante sua infância em Cordisburgo, Minas Gerais, Guimarães Rosa teve contato com as histórias populares e as tradições do sertão. Ele foi influenciado por figuras como seu avô, um ex-escravo que contava histórias e ensinava-lhe sobre a cultura e os costumes locais. Essas experiências se tornaram uma fonte rica de inspiração para sua escrita posterior.

Após concluir seus estudos em Medicina, Guimarães Rosa iniciou sua carreira diplomática, o que permitiu que ele viajasse por diversos países, como Alemanha, França e Itália. Essas experiências no exterior proporcionaram-lhe uma visão ampla do mundo e contribuíram para sua formação como escritor, pois ele teve a oportunidade de entrar em contato com diferentes culturas, conhecer novas perspectivas e ampliar seu repertório literário.

Além de suas atividades como diplomata, Guimarães Rosa dedicava-se intensamente à escrita. Desse modo, o autor trabalhava em seus textos durante suas viagens e períodos de folga, buscando aperfeiçoar sua técnica e aprofundar-se em suas temáticas. Sua obra tem entre suas principais características um profundo mergulho na alma humana, nas complexidades das relações interpessoais e nas inquietações existenciais.

Guimarães Rosa também foi um pesquisador e estudioso incansável da linguagem, pois nutria um profundo interesse pela linguística e pelos dialetos regionais do Brasil, especialmente do sertão mineiro. Sua busca por uma escrita autêntica e fiel à fala popular resultou em um estilo literário único, repleto de inovações linguísticas e experimentações narrativas.

Obras

Entre as obras mais conhecidas e aclamadas de Guimarães Rosa está “Grande Sertão: Veredas”, publicado pela primeira vez em 1956. Considerada sua obra-prima, essa narrativa complexa e desafiadora retrata a vida no sertão mineiro, explorando temas como amor, coragem, violência e questões existenciais.

Outras obras importantes incluem “Sagarana” (1946), uma coletânea de contos que retrata o cotidiano e as histórias do sertão, e “Primeiras Estórias” (1962), uma reunião de contos que mesclam realidade e fantasia de forma única.



Uma marca do estilo de escrita de Guimarães Rosa é a linguagem inovadora e inventiva. Ele buscou captar a riqueza da fala popular do sertão mineiro, criando palavras, expressões e construções linguísticas únicas. Nesse sentido, a sua escrita é repleta pelo uso de neologismos, arcaísmos, regionalismos e uma profunda sensibilidade poética. Guimarães Rosa faz parte de um movimento literário conhecido como “Geração de 1945” ou “Geração do Modernismo“, que trouxe uma nova perspectiva à literatura brasileira, explorando questões existenciais e experimentando novas formas de narrativa.

Como estudar pro vestibular?

Além das obras específicas, é essencial ter conhecimento sobre o estilo de escrita de Guimarães Rosa. Sua linguagem inovadora, repleta de neologismos, arcaísmos e regionalismos, exige uma leitura atenta e uma compreensão das técnicas utilizadas pelo autor. O uso da linguagem popular do sertão mineiro e a criação de palavras e expressões únicas são características marcantes de sua escrita. Ao estudar para o vestibular, o estudante deve, por exemplo, analisar trechos de suas obras e identificar os recursos estilísticos empregados.

