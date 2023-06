Os gêneros textuais são as diferentes formas que um texto pode assumir para cumprir sua função comunicativa. Cada gênero possui características específicas em termos de estrutura, linguagem, finalidade e estilo.

É importante destacar que eles não são fixos ou imutáveis, mas sim flexíveis e passíveis de adaptação de acordo com o contexto e o propósito comunicativo em questão. Compreender os gêneros textuais é essencial para uma comunicação eficiente e para a interpretação adequada dos textos. Confira abaixo os principais gêneros textuais da língua portuguesa.

Narração

Esse é o gênero textual em que se conta uma história, seja ela fictícia ou baseada em fatos reais. A narração apresenta uma sequência de eventos que se desenrolam ao longo do texto, com personagens, tempo, espaço e um enredo.m

Descrição

Nesse gênero textual, o objetivo principal é retratar algo, alguém, um lugar, um objeto ou uma situação. A descrição busca proporcionar ao leitor uma imagem detalhada e sensorial do que está sendo descrito, por meio do uso de adjetivos, substantivos concretos e figuras de linguagem.

Dissertação

Esse é um gênero textual em que se expõe e argumenta sobre um determinado tema, defendendo uma posição e apresentando informações, fatos e opiniões embasadas. A dissertação conta com introdução, desenvolvimento (com argumentos) e conclusão.

Argumentação



Semelhante à dissertação, a argumentação visa persuadir o leitor ou ouvinte a adotar uma determinada opinião ou agir de uma determinada forma. A argumentação utiliza recursos retóricos, como exemplos, dados estatísticos, citações e referências, para fundamentar e fortalecer os argumentos apresentados.

Poema

Trata-se de uma forma literária que utiliza recursos estilísticos, como ritmo, métrica, rima e figuras de linguagem, para expressar sentimentos, emoções e ideias de forma estética. Os poemas podem assumir diferentes formas, como sonetos, haicais, odes, entre outros.

Crônica

Já a crônica é um gênero textual que retrata situações cotidianas de forma literária, mesclando fatos reais e ficção. A crônica tem como característica a linguagem coloquial, o tom reflexivo e a abordagem de temas do dia a dia.

Carta

A carta, por sua vez, é um gênero textual utilizado para a comunicação escrita entre pessoas. Pode ser formal ou informal, e geralmente possui uma estrutura que inclui saudação, corpo do texto e despedida. No entanto, as cartas podem ser pessoais, profissionais ou institucionais.

Artigo de Opinião

Nesse gênero textual, o autor expressa seu ponto de vista sobre determinado assunto, embasando seus argumentos e persuadindo o leitor a concordar com sua posição. Esse texto exige claramente que o autor apresente sua opinião sobre um dado assunto, de acordo com o tema em questão.

Resenha

A resenha consiste em uma análise crítica de uma obra, seja ela literária, cinematográfica, musical, entre outras. Desse modo, a resenha apresenta uma síntese do conteúdo e faz uma avaliação sobre sua qualidade e relevância.

Relatório

O relatório é um gênero textual que apresenta informações detalhadas sobre um acontecimento, experimento, pesquisa ou atividade específica. É comumente utilizado em ambientes acadêmicos, científicos e profissionais, por exemplo.

Notícia

A notícia é um gênero jornalístico que tem como objetivo informar sobre acontecimentos atuais. As notícias são escritas de forma objetiva e seguem uma estrutura que inclui título, lead (resumo), corpo da notícia e, em alguns casos, uma foto relacionada.

Gêneros textuais no vestibular

Para se preparar adequadamente para o vestibular, é fundamental estudar e familiarizar-se com os diferentes gêneros textuais. Portanto, leia textos de diversos gêneros, observe suas características estruturais e linguísticas, e pratique a produção textual em diferentes gêneros.

Além disso, é importante conhecer as características e as demandas específicas de cada vestibular, para adaptar seus estudos e estar preparado para os desafios que serão apresentados.

