Os hábitos desempenham um papel fundamental no sucesso acadêmico de um estudante. Eles têm o poder de influenciar diretamente o desempenho, a motivação e a eficiência dos estudos. Quando temos uma programação regular, nosso cérebro se acostuma com o horário reservado para estudar e se prepara para o aprendizado.

Nesse sentido, os bons hábitos promovem a eficiência e a produtividade nos estudos. Ao estabelecermos rotinas e estratégias de estudo eficazes, otimizamos nosso tempo e energia, aproveitando ao máximo as sessões de estudo.

Os hábitos nos ajudam a desenvolver autoconhecimento. Ao observarmos nossos padrões de estudo, podemos identificar quais práticas funcionam melhor para nós. Alguns estudantes podem preferir estudar de manhã, enquanto outros são mais produtivos à noite. Além disso, podemos descobrir se somos mais eficientes estudando sozinhos ou em grupo.

Hábitos que você deve abandonar

Alguns hábitos prejudiciais devem ser evitados durante a preparação para o Enem ou vestibular. Certos hábitos podem causar danos não só no desempenho do estudante no vestibular, mas também em diversos outros setores.

Por isso, apresentamos a seguir alguns hábitos que você deve evitar e dicas de como deixá-los para trás. Continue a leitura para conferir.

Procrastinação

Adiar tarefas é um dos hábitos mais prejudiciais para os estudos. A procrastinação nos impede de dedicar o tempo necessário para assimilar o conteúdo de maneira adequada. Por isso, é importante estabelecer um cronograma de estudos realista e cumprir as metas diárias para evitar a procrastinação.

Falta de organização

A desorganização é um inimigo dos estudos eficientes. Não ter um planejamento adequado e uma rotina estabelecida pode levar a uma distribuição desigual do tempo e da energia dedicados às diferentes disciplinas. É fundamental criar um ambiente de estudo organizado, com um cronograma claro e uma divisão adequada das tarefas.



Estudar em ambientes inadequados

O ambiente de estudo desempenha um papel crucial no nosso foco e concentração. Estudar em locais barulhentos, com distrações constantes, como televisão, redes sociais ou conversas paralelas, dificulta a absorção do conteúdo. Nesse sentido, o edital é estudar em um local tranquilo e livre de distrações para maximizar a eficiência dos estudos.

Não fazer pausas

Estudar por longos períodos sem pausas adequadas pode levar a uma diminuição da produtividade e da concentração. O cérebro precisa de momentos de descanso para assimilar as informações. É indicado fazer pausas regulares, levantar-se, fazer alongamentos ou realizar atividades relaxantes para recarregar as energias e manter o foco.

Não fazer revisões periódicas

A revisão tem um papel essencial para a consolidação do conhecimento. Não revisar o conteúdo aprendido regularmente pode levar ao esquecimento e à perda de informações importantes. Por esse motivo, o estudante deve reservar um tempo para revisar o material estudado, seja através da realização de exercícios, da leitura de resumos ou da discussão com colegas.

Não buscar ajuda quando necessário

É comum enfrentarmos dificuldades ou dúvidas durante os estudos. No entanto, não buscar ajuda quando necessário pode prolongar o problema e gerar frustração. É importante ter a humildade de reconhecer as limitações e procurar auxílio, seja com colegas de classe, professores ou tutores.

Estudar em excesso

Embora seja importante dedicar tempo suficiente aos estudos, estudar em excesso sem descanso adequado pode levar ao esgotamento mental e físico. É essencial encontrar um equilíbrio saudável entre o estudo e o descanso, permitindo que o cérebro se recupere e absorva melhor as informações.

Falta de diversificação das técnicas de estudo

Utilizar sempre a mesma técnica de estudo pode limitar a assimilação do conteúdo. É recomendado experimentar diferentes técnicas, como mapas mentais, resumos, flashcards, estudo em grupo, entre outras, para encontrar a abordagem que melhor se adapte ao estilo de aprendizagem de cada pessoa.

