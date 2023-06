A Rentokil, empresa que é líder mundial em controle de pragas, com mais de 90 anos de experiência no mercado mundial, está contratando novos colaboradores para compor a sua equipe. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, veja quais são as vagas disponíveis:

Dedetizador – Operador (a) de Serviço – Osasco – SP – Higienização;

Operador (a) de Serviço – Zona Sul – São Paulo – SP – Higienização;

Dedetizador – Operador (a) de Serviço – Uberlândia – MG – Esterilização;

Dedetizador – Operador (a) de Serviço – Goiânia – GO – Limpeza;

Líder de Campo – Campinas – Esterilização;

Agente Domissanitário – Campinas – SP – Higienização;

Agente Ambiental – Campinas – SP – Higienização;

Operador de Serviços – Presidente Prudente – SP – Biologia;

Dedetizador – Operador (a) de Serviço – Rio de Janeiro – RJ – Higienização;

Dedetizador – Operador (a) de Serviços – Piracicaba – SP – Higienização;

Dedetizador – Operador (a) de Serviço – Rio Verde – GO – Higienização.

Mais sobre a Rentokil

Sobre a Rentokil, é interessante destacar que são mais de 35 mil funcionários espalhados pelos 78 países em que atua. Não à toa, se tornou a marca de controle de pragas mais renomada no mundo. Seu conhecimento aliado a soluções pioneiras ajudam a entregar proteção, tranquilidade e qualidade de vida para empresas e residências e a proteger a saúde, as instalações e a marca de seus clientes.

Além disso, trata-se de uma empresa que dá máxima importância ao meio-ambiente, à sustentabilidade e à saúde pública, e por isso tem sido escolhida para cuidar de alguns dos maiores eventos do planeta, da sua empresa e da sua casa.

Como enviar o currículo?

Agora que a lista de vagas da Rentokil já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. Para isso, basta acessar a página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

