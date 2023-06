A Larco Petróleo, empresa que figura entre as dez maiores distribuidoras de combustíveis do país, está em busca de novas pessoas para compor a sua equipe. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, vale a pena conferir a lista de oportunidades abaixo:

Analista de Controle e Automação – Candeias – BA – Efetivo;

Analista de Controle e Automação II – Bahia – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento Pleno – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Eficiência Operacional – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de FP&A – Salvador – BA – Efetivo;

Assistente Comercial – Jaboatão dos Guararapes – PE – Efetivo;

Assistente de Suprimentos – Salvador – BA – Efetivo;

Assistente Financeiro / Contas a pagar – Salvador – BA – Efetivo;

Auxiliar Administrativo Operacional – Candeias – BA – Efetivo;

Auxiliar Administrativo de Faturamento – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Auxiliar de Faturamento – Uberaba – MG – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas Externo JR – Petrolina – PE – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas Interno – São Luís – MA – Efetivo;

Consultor de Vendas Interna – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Consultor de Vendas Interna – Uberaba – MG – Efetivo;

Consultor de Vendas Júnior – Salvador – BA e Uberlândia – MG – Efetivo.

Mais sobre a Larco

Dizendo um pouco mais sobre a empresa, é necessário destacar que a Larco conta com 22 anos de operação no Brasil. Isto é, a Larco consolidou-se como uma das 10 maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil e a quarta do segmento no Nordeste.

Ao todo, são 14 bases de armazenagem no país e uma frota com mais de 300 veículos (incluindo bitrens, trucks e carretas), além de uma rede própria de postos, em constante crescimento. Além disso, a empresa também está engajada com as iniciativas sociais, visando à contribuição para o desenvolvimento das comunidades onde se encontra inserida por meio do incentivo à educação, à cultura, ao lazer e ao esporte, através de patrocinar importantes times do futebol brasileiro, campeonatos de kart, iniciativas educativas e eventos culturais.

Como se inscrever em uma das vagas acima?

Como a lista de vagas da Larco está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.