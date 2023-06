O concurso PM SP (Polícia Militar de São Paulo) está entre os certames na área de segurança pública mais procurados. Ao todo serão ofertadas 5.400 vagas para soldado.

A banca organizadora será a Vunesp e é fundamental entender o que vai cair nas provas. Como o edital ainda não saiu, identificar os editais anteriores e ter como base é essencial para preparação nos concursos.

Conteúdo do concurso PM SP

Se preparar com antecedência é mais que importante. Veja a seguir os conteúdos do certame:

LÍNGUA PORTUGUESA

– Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). – Sinônimos e antônimos. – Sentido próprio e figurado das palavras. – Pontuação. – Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. – Concordância verbal e nominal. – Regência verbal e nominal. – Colocação pronominal. – Crase.

MATEMÁTICA

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. – Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos gerais do concurso PM SP

O concurso PM SP ainda vai cobrar disciplinas de conhecimentos gerais. Confira o que caiu no edital anterior:



HISTÓRIA GERAL

1.1. – Primeira Guerra Mundial.

1.2. – O nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial.

1.3. – A Guerra Fria.

1.4. – Globalização e as políticas neoliberais.

HISTÓRIA DO BRASIL

2.1. A Revolução de 1930 e a Era Vargas.

2.2. – As Constituições Republicanas.

2.3. – A estrutura política e os movimentos sociais no período militar.

2.4. A abertura política e a redemocratização do Brasil.

GEOGRAFIA GERAL

3.1. – A nova ordem mundial, o espaço geopolítico e a globalização.

3.2. – Os principais problemas ambientais.

GEOGRAFIA DO BRASIL

4.1. – A natureza brasileira (relevo, hidrografia, clima e vegetação).

4.2. – A população: crescimento, distribuição, estrutura e movimentos.

4.3. – As atividades econômicas: industrialização e urbanização, fontes de energia e agropecuária.

4.4. – Os impactos ambientais.

Atualidades do concurso PM SP

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir de 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Assuntos de informática e outros

Os conteúdos relacionados à informática do concurso PM SP são:

MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

1.1. Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais:

1.1.1. Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;

1.1.2. Capítulo IV – Dos Direitos Políticos.

1.2. Título III – Da Organização do Estado:

1.2.1. Capítulo VII – Da Administração Pública:

1.2.1.1. Seção I – Disposições Gerais;

1.2.1.2. Seção III – Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

1.3. Título V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas:

1.3.1. Capítulo III – Da Segurança Pública. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

2.1. Título II – Da Organização e Poderes:

2.1.1. Capítulo III – Do Poder Executivo;

2.1.2. Capítulo IV – Do Poder Judiciário:

2.1.2.1. Seção V – Do Tribunal de Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça Militar.

2.3. Título III – Da Organização do Estado:

2.3.1. Capítulo I – Da Administração Pública:

2.3.1.1. Seção I – Disposições Gerais;

2.3.2. Capítulo II – Dos Servidores Públicos do Estado:

2.3.2.1. Seção I – Dos Servidores Públicos Civis;

2.3.2.2. Seção II – Dos Servidores Públicos Militares;

2.3.3. Capítulo III – Da Segurança Pública:

2.3.3.1. Seção I – Disposições Gerais;

2.3.3.2. Seção III – Da Polícia Militar. LEI FEDERAL Nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação;

3.1. DECRETO nº 58.052/12 – Regulamenta a Lei nº 12.527/11, que regula o acesso a informações, e dá providências correlatas.