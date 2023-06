A EBMSP, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, é uma instituição de nível superior fundada no ano de 1952. A sede principal da instituição está localizada na cidade de Salvador, Bahia.

A instituição oferece inúmeros cursos para os seus estudantes. Porém, o principal destaque da EBMSP é o curso de Medicina, muito concorrido e ambicionado por candidatos de todo o país.

As provas do Processo Seletivo Formativo 2023/2 de Medicina da EBMSP serão aplicadas neste domingo, dia 11 de junho de 2023. Assim, é importante que você saiba como o exame irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da EBMSP. Confira!

Processo Seletivo Formativo 2023/2 EBMSP: provas serão aplicadas neste domingo (11)

O Processo Seletivo Formativo 2023/2 de Medicina da EBMSP prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos.

O exame será aplicado neste domingo, dia 11 de junho, das 8h40 às 13h40. O acesso dos candidatos ao local de aplicação dos exames irá acontecer ocorrerá das 7h40 às 8h30. Após esse horário, o portão de acesso será fechado e não será permitida a entrada de participantes.

O vestibular irá acontecer somente na cidade de Salvador, no estado da Bahia, cidade em que está localizada a sede principal da EBMSP. Os candidatos deverão consultar o próprio local de realização das provas na Área do Candidato.

Processo Seletivo Formativo 2023/2 EBMSP: conteúdo e estrutura das provas

O Processo Seletivo Formativo 2023/2 da EBMSP prevê a aplicação de 3 provas diferentes em uma única etapa, neste domingo. Veja quais são elas a seguir:



Prova de Conhecimentos Gerais Contemporâneos (PCGC) – 35 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio divididas da seguinte forma:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 7 questões de Língua Portuguesa e 3 questões de Língua Estrangeira (Inglês);

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 3 questões de História e 3 questões de Geografia;

Matemática e suas Tecnologias: 4 questões de Matemática;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 7 questões de Biologia, 5 questões de Química e 3 questões de Física.

Prova Discursiva (PD) – 5 questões discursivas sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio divididas da seguinte maneira:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 3 questões de Biologia, 1 questão de Física e 1 questão de Química.

Prova de Redação (PR): terá pontuação máxima de 10 pontos. O candidato deverá escrever uma redação em formato dissertativo-argumentativo sobre o tema proposto.

Todas as três provas deverão ser realizadas em, no máximo, 5 horas. O tempo mínimo de permanência dos candidatos na sala será de 2 horas.

Processo Seletivo Formativo 2023/2 EBMSP: o que levar no dia da prova?

No dia de aplicação das provas, os candidatos deverão levar um documento de identidade original com foto e também uma caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. l. Não será permitido o uso de lápis nem borracha.

Os candidatos podem levar lanches e água. Porém, esses deverão ser transportados estar em embalagens transparentes e sem rótulos.

Processo Seletivo Formativo 2023/2 EBMSP: vagas disponíveis

Por meio do Processo Seletivo Formativo 2023/2, a EBMSP irá oferecer 148 vagas para o curso de Medicina da instituição.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Processo Seletivo Formativo 2023/2 EBMSP: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito das questões objetivas e e o padrão de respostas da prova discursiva será divulgado a partir das 16h do dia da aplicação da prova, 11 de junho. Caso o candidato queira enviar recursos quanto ao gabarito, ele deverá fazê-lo até as 11h59 desta segunda-feira, dia 12 de junho.

Os resultados finais do Processo Seletivo Formativo 2023/2 da EBMSP serão divulgados no dia 28 de junho de 2023. Os candidatos poderão acessar os resultados na Área do Candidato, no site da EBMSP.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular de Medicina 2023/2 da EBMSP.