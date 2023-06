A Uniara, Universidade de Araraquara, é uma instituição de ensino superior que possui a sua sede principal em Araraquara, estado de São Paulo.

A instituição oferece muitos cursos de graduação. Porém, o maior destaque da Uniara é o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes brasileiros.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da Uniara estão abertas, mas todos os candidatos deverão se inscrever até esta segunda-feira, dia 12 de junho.

Dessa forma, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da Uniara. Confira!

Vestibular de Medicina Uniara 2023/2: inscrições se encerram amanhã (12)

As inscrições para a edição 2023/2 do Vestibular de Medicina da Uniara estão abertas, mas serão encerradas às 20h desta segunda-feira, dia 12 de junho de 2023.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do vestibular da Uniara.

Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 300,00 via boleto bancário em qualquer agência bancária.

De acordo com as informações divulgadas, a Uniara não irá oferecer isenção ou redução da taxa de inscrição para o vestibular 2023/2. Dessa forma, todos os participantes deverão realizar o pagamento da taxa.

Para mais informações sobre as inscrições no Vestibular de Medicina da Uniara, acesse o edital do processo seletivo.



Vestibular de Medicina Uniara 2023/2: aplicação das provas

O Vestibular de Medicina da Uniara prevê a aplicação de uma prova presencial no dia 17 de junho de 2023, das 8h às 13h. O exame irá acontecer na unidade de Araraquara, no seguinte endereço: Rua Carlos Gomes, 1338, Araraquara, São Paulo.

Os portões de acesso ao local de realização do exame serão abertos às 6:45h e fechados às 7:30h. Todos os candidatos que chegarem depois do horário estipulado não poderão entrar e serão eliminados da seleção da Uniara.

Vestibular de Medicina Uniara 2023/2: conteúdo das provas

A prova do Vestibular de Medicina será formada por uma redação e por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as seguintes disciplinas estarão presentes o exame: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Inglês, História do Brasil, Geografia do Brasil, Matemática, Física, Química e Biologia.

De acordo com as informações divulgadas, os candidatos que não alcançarem 15 pontos na prova de redação ou que obtiverem pontuação zero em Física, Biologia ou Química serão eliminados do processo seletivo.

A classificação dos candidatos será realizada em ordem decrescente do total de pontos obtidos na prova presencial.

Vestibular de Medicina Uniara 2023/2: divulgação dos resultados

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a Uniara irá oferecer 75 vagas para o curso de Medicina ministrado na unidade de Araraquara.

A Uniara irá divulgar os resultados do Vestibular de Medicina 2023/2 no dia 27 de junho de 2023 a partir das 14h. Os resultados poderão ser acessados pelos candidatos no site oficial da Uniara.

Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 27 de junho e 3 de julho de 2023. A matrícula deverá ser realizada de forma presencial na sede da Uniara.

Vestibular de Medicina Uniara 2023/2: lista de livros obrigatórios

A Uniara também separou uma lista de livros obrigatórios para o Vestibular de Medicina Uniara 2023/2. Os candidatos deverão realizar a leitura integral das seguintes obras:

Gregório de Matos – Poemas escolhidos;

Tomás António Gonzaga – Liras;

Castro Alves – Espumas flutuantes;

Álvares de Azevedo – Lira dos vinte anos;

Manuel Antônio de Almeida – Memórias de um sargento de milícias;

Machado de Assis – Memórias póstumas de Brás Cubas;

Clarice Lispector – A hora da estrela;

Manuel Bandeira – Libertinagem; Graciliano Ramos – Vidas secas;

João Guimarães Rosa – Primeiras estórias; Sagarana.

Carlos Drummond de Andrade – Alguma poesia; A rosa do povo; Lição de coisas.