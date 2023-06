O pagamento do Auxílio Gás referente ao mês de junho já está disponível para alguns beneficiários por meio dos aplicativos governamentais de acompanhamento dos programas sociais. Embora alguns dados estejam em processo de atualização, o valor do auxílio para o vale gás deste mês já foi divulgado.

A média nacional do preço do botijão de gás não teve alterações significativas, resultando em uma redução de apenas R$ 1 no pagamento. Portanto, em junho, o Auxílio Gás irá fornecer R$ 109 para as famílias.

Não são esperadas mudanças na base de beneficiários, o que significa que as famílias que já têm direito ao benefício devem continuar recebendo. É importante ressaltar que os dados estão sendo atualizados, portanto, essas novas informações podem não estar visíveis para todos no momento.

Preço do Auxílio Gás

Ao contrário do Bolsa Família, o valor do vale gás não é fixo. Esse benefício é pago a cada dois meses e o seu valor pode variar entre as parcelas, pois é calculado novamente a partir da média do preço nacional do botijão de gás, de acordo com pesquisas realizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O benefício é baseado na média do valor do botijão de gás para repassar a quantia total correspondente. Portanto, o vale gás repassa 100% da média do preço nacional do produto. Como ele é pago a cada dois meses, o último depósito ocorreu em abril, beneficiando um pouco mais de 5,6 milhões de famílias com o pagamento de R$ 110.

O cronograma de depósitos do vale gás segue as mesmas datas do Bolsa Família. Isso significa que as famílias contempladas por ambos os programas receberão o depósito na mesma data, de acordo com o calendário estabelecido.

Como utilizar o aplicativo para acompanhar o valor do Auxílio Gás em junho

O aplicativo é uma ferramenta simples e prática para acompanhar o valor do Auxílio Gás neste mês. Para utilizá-lo, basta seguir alguns passos fáceis.

Primeiramente, é necessário fazer o download do aplicativo oficial do programa. Você pode encontrá-lo nas lojas de aplicativos do seu celular, como a App Store (para dispositivos iOS) ou a Google Play Store (para dispositivos Android).



Após baixar e instalar o aplicativo, abra-o e faça login com suas informações de acesso. Geralmente, são solicitados o CPF e a senha cadastrada no programa.

Dentro do aplicativo, busque a opção de consulta ou acompanhamento do Auxílio Gás. Essa função pode variar de acordo com o design e a organização do aplicativo, mas geralmente está em uma seção específica relacionada aos programas sociais.

Ao acessar a opção de consulta, você poderá visualizar o valor do Auxílio Gás referente ao mês de junho. O aplicativo também pode fornecer informações adicionais, como datas de pagamento, cronograma e atualizações sobre o benefício.

É importante lembrar que, durante o período de atualização dos dados, algumas famílias podem não conseguir visualizar suas parcelas com os valores separados e devidamente explicados. Nesses casos, é recomendável aguardar até que todas as informações se atualizem.

Utilizar o aplicativo para acompanhar o valor do Auxílio Gás em junho é uma forma conveniente de se manter informado sobre o benefício. Ele oferece praticidade e facilidade de acesso às informações, permitindo que você planeje suas despesas de maneira mais eficiente.

Portanto, aproveite essa ferramenta tecnológica e acompanhe o valor do Auxílio Gás por meio do aplicativo, garantindo que você esteja sempre atualizado e bem informado sobre o seu benefício.

Uma ajuda importante para as famílias

O Auxílio Gás é um benefício importante que traz uma ajuda significativa para as famílias. Ele se direciona para auxiliar nas despesas com gás de cozinha, um item essencial no dia a dia de muitas pessoas.

Esse benefício tem como objetivo aliviar o orçamento familiar, proporcionando um suporte financeiro para a compra do botijão de gás. Ele representa uma importante economia para as famílias, que podem destinar o dinheiro economizado para outras necessidades básicas.

É essencial destacar que o Auxílio Gás tem um impacto direto na qualidade de vida das famílias beneficiárias. Ao garantir o acesso ao gás de cozinha, ele facilita a preparação de alimentos de forma segura e adequada, contribuindo para uma alimentação saudável e equilibrada.

O Auxílio Gás também promove a segurança no lar. Com o acesso ao gás de cozinha, as famílias podem utilizar equipamentos como fogões e aquecedores de forma adequada, reduzindo riscos de acidentes domésticos.

É uma importante medida de inclusão social, pois auxilia as famílias de baixa renda a garantir um recurso fundamental para o seu bem-estar. Ele colabora para diminuir as desigualdades e promover um maior equilíbrio na distribuição de recursos.

Dicas para aproveitar ao máximo o benefício

Antes de usar o Auxílio Gás, planeje suas compras de gás de cozinha. Verifique a quantidade de gás restante e estime por quanto tempo ele durará. Assim, você pode programar suas compras de forma adequada e evitar ficar sem gás.

E antes de comprar o botijão de gás, pesquise os preços em diferentes estabelecimentos. Compare os valores para encontrar a opção mais econômica e aproveitar ao máximo o valor do Auxílio Gás.

Para fazer o gás de cozinha durar mais tempo, adote hábitos de economia. Utilize a chama adequada no fogão, tampe as panelas durante o cozimento e evite deixar o fogo ligado sem necessidade. Pequenas medidas podem fazer uma grande diferença no consumo de gás.

Mantenha o botijão de gás em local seguro e bem ventilado. Verifique se não há vazamentos ou problemas nas conexões. Essa precaução ajuda a evitar desperdícios e garantir que você utilize o gás de maneira eficiente.

Busque receitas que utilizem o gás de forma eficiente. Opte por pratos que não demandem muito tempo de cozimento ou que você possa preparar de forma mais econômica. Dessa forma, você consegue aproveitar ao máximo o gás disponível.

Se possível, organize uma rede de compartilhamento de gás com vizinhos ou amigos próximos. Dessa forma, é possível dividir os custos e otimizar o uso do gás, contribuindo para economizar ainda mais.

Fique atento às informações sobre o Auxílio Gás e eventuais atualizações. Acompanhe os canais oficiais de comunicação do programa para estar ciente de possíveis mudanças, prazos e datas de pagamento.

Seguindo essas dicas simples, você pode aproveitar ao máximo o Auxílio Gás, garantindo um uso eficiente do gás de cozinha e economizando nas despesas domésticas.

Lembre-se de que cada pequena economia contribui para melhorar a sua situação financeira e garantir uma utilização sustentável dos recursos disponíveis.