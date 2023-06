O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova que foi criada em 1998 como uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam concluído o ensino médio.

Hoje, o ENEM é considerado uma das provas mais importantes do país em nível nacional, sendo o alvo de milhares de estudantes brasileiros.

As inscrições para a prova já começaram e poderão ser efetuadas até o dia 16 de junho de 2023. Ao fazer a sua inscrição, você deve tomar cuidado para não cometer alguns erros que podem te prejudicar e impedir a sua participação no ENEM 2023.

Mas, fique tranquilo. Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com alguns erros que você não deve cometer no momento de fazer a sua inscrição no ENEM 2023. Vamos conferir!

Como fazer a sua inscrição no ENEM 2023?

O processo de inscrição no ENEM 2023 é simples. Todos os participantes deverão realizar a própria inscrição de forma online por meio da Página do Participante do ENEM, disponível no site do Inep, instituição responsável pela aplicação das provas.

Vamos conferir, a seguir, alguns erros que você deve evitar para que a sua inscrição no ENEM ocorra conforme o planejado e sem nenhum tipo de problema.

Não fazer a inscrição por ter sido contemplado com a isenção

Muitos candidatos esquecem de fazer a inscrição no ENEM ou acreditam que esse procedimento nem ao menos é necessário por terem sido contemplados com a isenção da taxa de inscrição.

Porém, saiba que todos os participantes contemplados com a isenção não estão inscritos de forma automática no ENEM. De acordo com o edital do ENEM 2023, ” o participante que teve a solicitação de isenção da taxa de inscrição para o ENEM 2023 aprovada terá a participação no ENEM 2023 confirmada após a realização e conclusão da inscrição”.



Dessa maneira, os candidatos que receberam o benefício deverão se inscrever no ENEM segundo o procedimento padrão válido também para os outros participantes não isentos.

O processo de inscrição irá acontecer exatamente da mesma forma, mas sem a necessidade do pagamento da taxa e do preenchimento do questionário socioeconômico (uma vez que esse já foi preenchido no momento da solicitação da isenção da taxa).

O último dia para inscrições é 16 de junho de 2023.

Preencher as informações sem atenção

Tenha em mente que muitas informações importantes que irão impactar o candidato durante a realização do ENEM 2023 devem ser preenchidas no momento da inscrição.

É o caso, por exemplo, da opção por uma cidade para realização da prova. Os candidatos poderão alterar o local de prova somente até o dia 16 de junho, último dia das inscrições, mas não depois desse prazo.

No momento da inscrição, é importante prestar atenção também na opção por uma língua estrangeira, inglês ou espanhol. Saiba que você não poderá mudar a sua escolha após o fim das inscrições e deverá, necessariamente, responder 5 questões sobre o idioma escolhido no primeiro dia de provas do ENEM 2023.

Além disso, os candidatos que quiserem solicitar tratamento pelo nome social também deverão realizar esse procedimento até o dia 16 de junho. Não será possível alterar os próprios dados pessoais cadastrados durante a inscrição após o término do período de inscrições no ENEM 2023.

Não efetuar o pagamento da taxa de inscrição

Todos os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 85,00 para participar do ENEM 2023.

Os candidatos que não realizarem o pagamento até o dia 21 de junho, prazo máximo para a efetuação do mesmo, não poderão participar do ENEM 2023, uma vez que a inscrição na prova do ENEM 2023 só será confirmada mediante o pagamento da taxa de inscrição.

Tenha em mente que a conclusão do procedimento de inscrição sem o pagamento da taxa de inscrição não é suficiente para garantir a participação do candidato no ENEM 2023.