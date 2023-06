A Universidade de São Paulo (USP) está realizando a 23ª edição do Encontro USP Escola, um evento que promove diálogo entre os docentes da Universidade e da educação básica com o objetivo de compartilhar experiências a partir dos desafios contemporâneos da educação em todas as áreas do conhecimento.

De acordo com a organização do evento, poderão se inscrever nesta edição professores da educação básica interessados em formação continuada. Conforme o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 23h59 do dia 12 de junho, próxima segunda-feira. As inscrições são gratuitas.

O procedimento de inscrição deve ser feito de maneira virtual, exclusivamente por meio do sistema Apolo da USP neste link. Os professores em efetiva atuação docente terão prioridade no preenchimento das vagas.

Encontro USP Escola

Nesta edição, o evento acontecerá na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (FFLCH/USP – Campus Butantã), de forma presencial. De acordo com o cronograma, a 23ª edição do Encontro USP Escola acontecerá entre os dias 17 e 21 de julho de 2023.

Ao todo, a USP está ofertando 5 mil vagas para diversas atividades de formação continuada. Conforme a programação, entre as atividades oferecidas estão cursos de atualização de 30 horas, rodas de conversas, palestras, mesas de debate, abordando temáticas das diferentes áreas do conhecimento e que dialogam com os currículos da educação básica.

Cursos

Os cursos ofertados estão divididos em cinco áreas: educação, humanas, linguagens, matemática e natureza. Desse modo, os docentes poderão se inscrever para participar de cursos de diversas áreas. Entre os cursos com vagas disponíveis estão os seguintes:

Jogos e Atividade Lúdicas de Matemática para séries iniciais;

Práticas Pedagógicas Antirracistas;

Processos criativos e experiências perceptivas em Ciências;

Sustentabilidade e equidade nas práticas de educação ambiental;

Utilização dos sensores dos smartphones no Ensino de Física;

Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Metaversos no Ensino de Programação: Formando Jovens para o Futuro;

Temas contemporâneos para o Ensino de Geografia;

Vamos Falar de Gênero na Escola? A Importância da Formação de Multiplicadores no Letramento de Gênero;

Recursos Educacionais Abertos: (com)partilhar para inovar!

Ainda de acordo com a organização, os cursos com carga horária de 30h contam com certificação reconhecida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Desse modo, os docentes podem usar os certificados na progressão funcional da rede.



Os docentes poderão acompanhar também mesas de debate sobre a educação. De acordo com a programação, estão previstas três mesas. São elas:

Mesa redonda 1 : A integração necessária das etapas de ensino, desde a educação infantil ao ensino médio – com professores da EMEF Emiliano Di Cavalcanti;

: A integração necessária das etapas de ensino, desde a educação infantil ao ensino médio – com professores da EMEF Emiliano Di Cavalcanti; Mesa redonda 2 : A integração necessária das etapas de ensino, desde a educação infantil ao ensino médio – Gestão e professores da EMEF Des Amorim Lima;

: A integração necessária das etapas de ensino, desde a educação infantil ao ensino médio – Gestão e professores da EMEF Des Amorim Lima; Mesa Redonda 3: A integração necessária das etapas de ensino, desde a educação infantil ao ensino médio – Gestão e professores do CIEJA Campo Limpo e da EMEBS Professora Neusa Bassetto.

Evento acontece desde 2007

Criado em 2007 no Instituto de Física (IF) da USP, no princípio, o evento era voltado apenas para professores desta disciplina. Em 2011, o projeto foi transformado no Encontro USP Escola com abrangência para todas as áreas do conhecimento e participação de outras unidades da USP.

De acordo com o professor Eduardo Donizeti Girotto, coordenador do evento e docente do Departamento de Geografia da FFLCH da USP, “o evento é uma importante oportunidade de aprofundar o compromisso da USP com a educação básica, construindo pontes entre os docentes da USP e das diferentes redes de ensino, com o intuito de partilhar conhecimentos, práticas e reflexões”.

Acesse o site do Encontro USP Escola para conferir a programação na íntegra.

